屏東牡丹水庫蓄水量低 南水分署「這理由」不擔心水情

這波鋒面接近，屏東縣今天上午出現零星雨勢，供應屏南地區民生用水的牡丹水庫，蓄水率已降至歷年偏低值的34.5%，集水區上午雖有20毫米雨量稍止渴，但暑假旅遊旺季將至，恆春半島和小琉球業者不免擔心會限水；水利署南區水資源分署說，牡丹水庫供應屏南民生用水每天8萬多噸，現有水量可供應上百天，加上梅雨季將至，屏北地區伏流水資源充沛，屏東民眾不用擔心水情。

牡丹水庫集取牡丹鄉四重溪上游支流汝仍溪與牡丹溪流域水量，年供水量約為3710萬噸，透過自來公司牡丹淨水廠，供應屏南地區涵蓋新園鄉、東港鎮以南、離島琉球鄉至恆春鎮和台電核3的民生用水；因自去年10月以後屏東少雨，水庫久未進帳，蓄水率已降至歷年偏低的34.5%，供水涵蓋觀光旅遊業興盛的恆春半島和小琉球，業者不免擔心進入夏日旺季是否會限水。

這波鋒面接近，屏東縣今天上午出現零星雨勢，根據中央氣象署資料，雨量集中在上午9至11時，以崁頂、南州鄉、東港鎮和林邊鄉最多，雨量約50毫米上下，牡丹鄉上游集水區累積20毫米雨量，屏東山區雨量小，平均約10毫米。

南區水資源分署說，屏東水情目前還沒有燈號，屏北地區地下伏流水資源豐沛，評估民生和灌溉用水足夠，屏南牡丹水庫有效蓄水率雖降至34.58%，數字上看起來偏低，但即使滴水未盡，現有91.5萬噸水量，以目前每日供應8萬多噸計算，仍可供應上百天。

南區水資源分署也說明，牡丹水庫啟用29年來，一直是全台水庫中最讓人安心的水庫，這波鋒面盼能稍稍止渴；根據歷年的觀察，5月進入梅雨季，夏天颱風季，屏東民眾不用擔心水情，但還是要節約用水。

「如果持續久旱不雨，暑假旅遊旺季就傷腦筋了！」恆春半島的墾丁福華、凱撒和夏都等五星飯店，不約而同呼應政府節水宣導，透過電視跑馬燈向遊客宣導珍惜水資源；墾丁福華總經理張積光說，全球氣候異常，難保梅雨季不會生變，在枯水季向遊客、員工宣導共體時艱節約用水，用水量大的游泳池，強化過濾循環系統再使用，水世界則在假日營業。