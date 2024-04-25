高雄清晨暴雨！這3區最多達3266戶停電 台電緊急搶修

高雄市今天清晨下起大雷雨，期間陸續發生有閃電擊中電線杆，也有路樹倒塌壓到電線等事故，陸續造成岡山、路竹、湖內等地區停電。台電今天上午10點多表示，總計有3266戶受到影響而停電，目前復電2626戶，剩餘640戶停電，台電人員搶修中。

台電表示，路竹區大同路、中山路、中和街、中華路、五公路、文化路、四維路、永福路、竹南街、延平路、建國路、國昌路、華西街、華昌街、順安路一帶，在今天上午6時19分許停電，總共2402戶受影響，台電已立即派員冒雨前往搶修，7時14分許完成修復供電，經查是因為雷擊造成架空線路斷線所引發。

台電說，路竹區鴨寮里復興路367巷一帶，因路竹碰觸，造成共438戶停電，目前已派員查修，停電修剪中。岡山區岡燕路373巷與岡燕路322-360號一帶，因電力熔絲受損造成停電，目前約停179戶，已派員查修中。

台電表示，湖內區和平路、東方路、路竹區環球路一帶，今天上午7時30分停電，計有247戶受影響，目前僅剩23戶受影響，台電人員仍在現場搶修中。