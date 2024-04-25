議員媽幫兒代抽軍種 抽中籤王「海陸」：想把手剁了

台東市公所昨天舉行役男軍種抽籤，議員王文怡幫兒子代抽，竟抽中「籤王」海軍陸戰隊，她說當下真想把手剁掉，懊悔手氣差，讓兒子失望了。未料，兒子得知後卻淡定的對她說「沒差，就當磨練吧！」。王將此事PO網分享，也意外釣出不少父母心聲，引起熱議。

「軍教片電影情節，真的發生在自己身上。」王文怡說，抽籤前兒子還傳LINE訊息給她說「不要故意抽什麼海軍陸戰隊喔」，心想不會最後1支海陸籤這麼衰就抽到吧，反正再差還有這麼多陸軍籤可抽，心中默念一定幫兒子抽到好籤，但事與願違、突感一陣晴天霹靂。

她說，「當下真想把手剁掉，懊悔手氣差，讓兒子失望了。」兒子說這星期五要準備期中考，請她代抽役男兵種籤，她硬著頭皮到市公所報到，其實，自己完全不懂當兵，更別說軍種，當天聽到工作人員複誦喊到海軍陸戰隊，台下歡呼聲熱烈，後來才知道是電影中男生最不願意抽到的軍種。

王文怡說，原以為兒子得知消息應該會封鎖她，不跟她說話，結果卻出乎意料，兒子不僅淡定地對她說「沒差，就當磨練吧！不用對我心理建設」。事後，王也看開說，為人母總是希望幫孩子抽到好籤，想想為了做好選民服務，只好犧牲兒子了，4個月很快，反正在隔壁屏東訓練，不算遠啦。