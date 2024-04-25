停電3小時多！北高雄店家叫苦連天 雷雨惹禍台電忙搶修
中央氣象署針對台南、高雄、屏東等地發布大雷雨特報，今天自6時許，北高雄各地都能聽見轟天雷聲，不久後，岡山、路竹、湖內等區域都發生停電狀態，台電總計有3266戶停電，雖然台電人員到處搶修已復電2626戶，但仍有急著開店備料的攤商忍不住抱怨，苦等3個多小時，冰箱都快流汗了。
據了解，今天上午南部上空因對流雲系旺盛，造成雷擊、閃電、大雨，部分地區因雷擊原因，造成電力設備短路故障等，甚至一早上班尖峰時段，街口號誌燈不亮，道路不時傳來喇叭聲，轎車與機車搶道的險況。
據台電高雄區處說明，目前所知受影響區域，路竹區2402戶，經搶修後已於7時14分許恢復供電，至於但鴨寮里復興路一帶，因樹竹碰觸，仍有438戶處停電狀態，已派員停電修剪中。
此外，岡山區岡燕路373巷與岡燕路322-360號一帶出現停電，目前仍有約停179戶，無電可用，雖已派員查修中，但巡視發現電力熔絲受損，恐短時間仍無法修復，湖內區和平路、東方路、路竹區環球路等一帶停電，則計有247戶受影響，目前僅剩23戶受影響，同仁仍在現場搶修中。
由於，上午有不少街坊不少店家忙著準備做生意，但卻因停電緣故，讓需要冰存食材小本生意的攤商業者叫苦連天，忍不住抱怨，苦等了3個多小時，台電人員雖來修，卻仍是沒電可用。
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