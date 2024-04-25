影／大雨狂下！高雄湖內路樹、電桿倒影響交通 幸無人傷亡
受鋒面南下影響，今早中央氣象署針對3縣市發布大雷雨特報、10縣市大雨特報。高雄市湖內區6點30分左右也傳出有路樹、電桿、交通號誌桿傾倒，影響交通的情況，目前警方已派遣警力前往警戒、疏導交通，並通報台電及廠商前往處理。
今日早上6點半，中央氣象署針對高雄、台南地區發出雷雨警報，隨即又在7點將警報區域擴大至苗栗縣以南至屏東縣發布大雨特報，隨後不久高雄湖內地區就傳出有路樹、電線桿倒塌等災情。
高雄市警察局湖內分局表示，今日日6時35分，高雄市湖內區東方路往茄萣區方向發生路樹傾倒，但未有積水。現場道路旁樹枝、路邊標誌桿及電桿斷裂，因倒塌樹木、路牌及電桿桿過於龐大，造成雙向車道各一線道道路阻塞，初步無法徒手移除。目前警方已通報台電及廠商前往處理，現場也有警員協助警戒及疏導交通，無人傷亡。
相較於平地瞬間強降雨，高雄市山區反而雨勢不大，偶有短暫大雨。但近日地震頻傳，中央氣象署仍希望台南及高雄地區民眾注意雷擊及強陣風，除了低窪地區慎防積水，山區也得慎防坍方及落石。
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