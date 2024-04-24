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結合全台上百宮廟 高雄道德院將辦花蓮強震往生超度法會

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄道德院4月26日起將結合上百宮廟，為花蓮強震死難者辦超度大法會。記者王昭月／翻攝
高雄道德院4月26日起將結合上百宮廟，為花蓮強震死難者辦超度大法會。記者王昭月／翻攝

花蓮4月30日發生規模7.3強震，造成嚴重死傷，至今餘震不斷，近日續有飯店倒塌！高雄道德院為此將自4月26日起一連3天舉辦「太上覃恩大超拔403花蓮地震及至今所有罹難同胞大法會」及「太上覃恩度生救苦禳災祈安祈福大法會」，法會後至少辦2300桌普度桌，慰藉亡靈。

高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持說，道德院奉祀的主神太上道祖日前發爐，指示道德院聯合全台道廟辦祈福法會，過去921大地震、桃芝颱風、華航大園空難、阿里山森林鐵路車禍、八八水災、日本311水災、太魯閣號出軌死傷等重大意外，道德院都聯合道教相關宮廟超度亡魂，每次少則發放數百萬元慰問金，多則5千萬元。

翁太明住持表示，包括高雄鳳山北極殿、澳台中華宗教文化促進會、高雄港口慈濟宮等上百家宮廟都將參與，主辦單位及協助單位、贊助單位、法喜單位、愛心單位各自添油香，普度桌每桌1600元。

道後院表禦，兩大會法至少會辦2300桌，法會圓滿後可攜回家吃平安或轉贈救濟貧困低收戶、中低收戶或邊緣戶及孤兒院、養老院、殘障孤獨者等。

高雄道德院4月26日起將結合上百宮廟，為花蓮強震死難者辦超度大法會，至少辦2300桌普度桌，已動員志工準備。記者王昭月／翻攝
高雄道德院4月26日起將結合上百宮廟，為花蓮強震死難者辦超度大法會，至少辦2300桌普度桌，已動員志工準備。記者王昭月／翻攝

921大地震 普度 法會

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