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逾40年廟宇彩繪師獲全國模範勞工 任重道遠、重視工安

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
廟宇彩繪師傅58歲孔慶富獲全國模範勞工殊榮，從事廟宇彩繪工作逾40年，他深知任重道遠，期許後輩世代延續傳承，廟宇彩繪要爬高，他重視工作安全，考取工安證照。記者劉星君／攝影
廟宇彩繪師傅58歲孔慶富獲全國模範勞工殊榮，從事廟宇彩繪工作逾40年，他深知任重道遠，期許後輩世代延續傳承，廟宇彩繪要爬高，他重視工作安全，考取工安證照。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今表揚模範勞工，廟宇彩繪師傅58歲孔慶富獲全國模範勞工殊榮，從事廟宇彩繪工作逾40年，他深知任重道遠，期許後輩世代延續傳承，廟宇彩繪要爬高，他重視工作安全，考取工安證照；屏東縣模範勞工65歲的水電師黃順發，也是屏東市百工師傅團成員，修水電遇到弱勢家庭，僅收材料費，工作之餘做公益。

屏東縣長周春米說，「每位勞工都是自己人生中的大明星」，感謝勞工朋友們不分國籍在屏東這塊土地努力奉獻。五一勞動節是勞工朋友節日，縣府規畫勞動慶典系列活動，包括邀請許久未合體演出「鐵獅玉玲瓏」戲劇公演，更結合在地商家推出五一勞動節優惠方案，計有超過60家商店、旅遊景點、休閒農場、飯店及民宿業者，提供優惠專案活動給勞工朋友，希望在平日辛勤認真工作之餘，安排休假放鬆身心靈。

周春米說，因本周天氣預報恐有豪大雨發生，原訂4月26日至28日在屏東縣民公園連三天演出的「我們生活節」活動，則是調整至6月7日至9日，在屏東縣立體育館演出。

廟宇彩繪師傅58歲孔慶富他來自東港漁村，東港每三年一科迎王，讓他感受廟宇美麗，年輕時當從學徒做起，他認為，「把每件事情用心做好」；屏東縣水電工會理事長黃順發，從事水電師傅40年，平日工作時遇到弱勢家庭，不收工錢，只收材料費。平日也參與屏東縣百工師傅組織，協助修繕弱勢家庭房屋等，出去服務遇到水電，就是他們來負責。

勞青處長李雨蓁說，今年安排攝影團隊深入各位模範勞工工作領域，捕捉專業職人身影，影像展覽5月1日起屏東數位青創中心展出，今年「我們生活節」就是要向在屏東這塊土地付出的勞工致敬。

勞動暨青年發展處表示，本次選拔出得獎模範勞工，屏東縣今年度提報屏東縣油漆業職業工會孔慶富、祥源興機械有限公司阮公全、生結群12號漁船的阿諾，參加全國模範勞工選拔及優秀移工選拔，獲選全國性獎項。

今天表揚大會代表屏縣的全國模範勞工3名、縣模範勞工77名、身障模範勞工15名、優秀外籍勞工26名，及優秀外籍勞工雇主4家事業單位，受獎人員在親朋好友陪伴下前來，現場氣氛歡樂溫馨。

屏東縣模範勞工65歲的水電師黃順發，也是屏東市百工師傅團成員，修水電遇到弱勢家庭，僅收材料費，工作之餘做公益。記者劉星君／攝影
屏東縣模範勞工65歲的水電師黃順發，也是屏東市百工師傅團成員，修水電遇到弱勢家庭，僅收材料費，工作之餘做公益。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今表揚模範勞工，縣長周春米說，「每位勞工都是自己人生中的大明星」，感謝勞工朋友們不分國籍在屏東這塊土地努力奉獻。五一勞動節是勞工朋友節日。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今表揚模範勞工，縣長周春米說，「每位勞工都是自己人生中的大明星」，感謝勞工朋友們不分國籍在屏東這塊土地努力奉獻。五一勞動節是勞工朋友節日。記者劉星君／攝影

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