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4月27、28日天候不佳 高美館野營活動延至年底

中央社／ 高雄24日電

高雄市立美術館原訂於27日至28日舉辦「全都露」野營活動，考量天氣預報將有強降雨，野營、市集等全數活動將延期，預計年底再擇期舉辦，高美館表示，已購票民眾可至購票平台退費

高美館透過新聞稿表示，為確保活動參與者安全並提供理想的活動體驗，將延期辦理活動，參與者可至購票平台退費，相關活動資訊公告於高美館官方網站查詢。

高美館表示，因中央氣象署預報活動前夕及活動期間具強雨、雷雨可能性高，考量戶外活動安全性及參與品質，「全都露」活動將延期舉辦，經評估後續高雄天氣將炎熱且遇汛期等，活動預計於年底再擇期舉辦。

高美館指出，「全都露」連結活動如市集、音樂表演、藝術體驗相關活動，均配合野營活動同步取消。另外，原27日室內行程，高美館「全都露」專場夜行活動及內惟藝術中心開館延長、當日夜間11時後播放午夜電影場次等，均因考量行程安全一併取消。

高美館指出，已於Accupass平台購買野營門票民眾，Accupass會主動取消訂單以Email通知退款。另外，午夜內惟戲院電影場次，於臨櫃購買電影票者，即日起至5月11日止可至內惟藝術中心購票櫃台全額退費。

退費 電影 高美館

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