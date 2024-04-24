衛生堪慮！高市府餐廳人員配菜未戴手套 衛生局令改善
有民眾反映高雄市政府四維行政中心11樓的餐廳，從業人員配菜未配戴手套，有衛生疑慮，衛生局隨即派員稽查，現場告誡該人員需落實手部衛生管理SOP，另查針對未記錄冷凍冷藏溫度及未提供食品從業人員健康檢查紀錄等缺失，責令業者改善。
衛生局表示，經查員工配餐時皆會先行消毒洗手，洗手後只作配餐工作，洗手台位於在配餐工作台旁。該人員到職不足一個月，因不熟悉規定將手套戴於不同手進行配菜，經查現場工作人員手部清潔無傷口，現場已告誡需落實手部衛生管理SOP。
另外也查針對未記錄冷凍冷藏溫度及未提供食品從業人員健康檢查紀錄等缺失，責令業者限期於4月26日前改善，屆期未改善將依違反食安法第8條暨44條規定處6萬元以上罰鍰。
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