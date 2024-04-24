民謠傳藝師吳登榮、黃却銀 登錄屏東縣「恆春民謠保存者」

源於屏東恆春半島的恆春民謠用一把月琴，彈唱人與土地的感情與生命連結，近年在國內外發光發熱 ，致力傳唱的民謠傳藝師功不可沒，繼朱丁順、張日貴和陳英3位傳藝師獲文化部登錄為傳統表演藝術「恆春民謠保存者（人間國寶）」，吳登榮、黃卻銀也獲縣府文資審議通過登錄為屏東縣「恆春民謠保存者」，彰顯2人為民謠文化推廣的貢獻。。

72歲的吳登榮，師承已故恆春民謠大師陳達、朱丁順老師，為當代恆春民謠代表人物，除了能將「思想起」曲調做即興創作與發揮，保留恆春民謠彈唱技巧，也能自行詞曲創作，演唱及彈唱能力極佳，還擁有自製月琴、撥弦器的精巧手藝。

77歲的黃卻銀師承吳燦坤，熟悉恆春民謠傳唱方式，透過她宏亮動人的歌聲，一首母親嫁女兒時表達依依不捨心情的「牛母伴」，淒美聲調唱得讓聽者熱淚盈眶，雖只有小學學歷，卻擅長將生活經驗和觀察，巧妙融入詞曲創作，作為心情上的抒發。

縣府文化處說，2位傳藝師彈唱人生的歷練，也唱出對土地的情感，除了每年參與「半島歌謠祭」的演出，更走進校園、社區、社團等，致力於民謠的傳承、推廣，傳授有關恆春民謠及月琴技藝，讓恆春民謠開枝散葉、世代傳承。

縣府率民謠傳藝師於明天啟程訪美交流，兩場演出分別於4月27日密西根州安娜堡市立圖書館城中館，4月30日於駐紐約台北經濟文化辦事處舉行；2人啟程赴美演出前夕，獲知登錄屏東縣傳統表演藝術恆春民謠保存者，相當開心，希望藉此次民謠音樂劇「半島風聲相放伴」站上國際舞台，讓世界聽見台灣、聽見屏東。