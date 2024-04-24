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屏東落山風風景特定區怎麼玩 旅遊達人推薦輕裝一日遊路線

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府為「落山風風景特定區」成立專屬旅遊網站，安排多元活動、推出5大主題遊程外，並邀網紅融融探索事件發生地，推薦輕裝一日遊路線。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府為「落山風風景特定區」成立專屬旅遊網站，安排多元活動、推出5大主題遊程外，並邀網紅融融探索事件發生地，推薦輕裝一日遊路線。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府為分流墾丁國家公園人潮，2018年在區外的車城、牡丹及滿州鄉設立「落山風風景特定區」，歷時多年串連整合，今年成立專屬網站「風域半島」導入智慧觀光，以全新品牌迎客；今年適逢「牡丹社事件」150周年，規畫5月22日紀念系列活動、推出5大主題遊程外，再邀網紅融融探索事件發生地，推薦輕旅行一日遊路線。

縣府交通旅遊處長黃國維說，「落山風風景特定區」是跨越3鄉鎮的風景特定區，涵蓋車城四重溪溫泉區、牡丹鄉東源村水上草原濕地、石門古戰場、滿州鄉九棚村八瑤灣風積地型、鼻頭草原等多樣地理生態，攜手中華民國工業設計協會打造全新觀光品牌「風域半島」，揭開國境之南的神秘面紗，並結合人文歷史、自然景觀及海岸風光，開創恆春半島新興觀光文化旅遊廊帶。

「落山風風景特定區如同座大型的無邊無境博物館！」黃國維說，風景區內含豐富地景樣貌及生態文化的觀光亮點，今年適逢「牡丹社事件」150周年，「風域半島」推出結合生態環境、原民文化主題遊程外，上月別邀旅遊與藝文產業組成旅遊踩線團，聽取旅遊策略與建議，日前再邀網紅融融共同推薦輕裝背包客專屬一日遊路線，讓國人透過走讀在地的輕旅行自由行，感受恆春半島新魅力。

融融常在頻道「融融歷險記Ben's Adventure」分享到各國旅遊的影片，他輕裝現地探訪，建議一日遊可先從車城龜山步道登高望遠開始，途經牡丹石門古戰場、牡丹社事件紀念公園，了解當地排灣族當年英勇抗禦日軍的悲壯歷史，再沿199縣道接台26線，到滿州鄉港仔沙漠、九鵬八瑤灣，最後循原路回到車城四重溪溫泉區泡湯放鬆或到牡丹東源水上草原、森林遊樂區，體驗「呼吸都是享受」的夏日野薑花香。

交旅處說，落山風風景特定區緊鄰墾丁國家公園，也是進入恆春半島重要門戶，結合台26線、縣道199、縣道200、屏172等建構綠色慢旅遊憩路網，觀光資源的豐富度不輸墾丁，今年推出主題遊程外，透過地方導覽員與遊客的互動，為特定區的觀光發展帶來新契機，未來朝推廣溫泉理療、部落觀光、海域活動、自行車旅遊等拓展，為遊客提供墾丁之外的旅遊新體驗，

屏東縣政府為「落山風風景特定區」成立專屬旅遊網站，安排多元活動、推出5大主題遊程外，並邀網紅融融探索事件發生地，推薦輕裝一日遊路線。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府為「落山風風景特定區」成立專屬旅遊網站，安排多元活動、推出5大主題遊程外，並邀網紅融融探索事件發生地，推薦輕裝一日遊路線。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府為「落山風風景特定區」成立專屬旅遊網站，安排多元活動、推出5大主題遊程外，並邀網紅融融探索事件發生地，推薦輕裝一日遊路線。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府為「落山風風景特定區」成立專屬旅遊網站，安排多元活動、推出5大主題遊程外，並邀網紅融融探索事件發生地，推薦輕裝一日遊路線。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府為「落山風風景特定區」成立專屬旅遊網站，安排多元活動、推出5大主題遊程外，並邀網紅融融探索事件發生地，推薦輕裝一日遊路線。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府為「落山風風景特定區」成立專屬旅遊網站，安排多元活動、推出5大主題遊程外，並邀網紅融融探索事件發生地，推薦輕裝一日遊路線。圖／屏東縣政府提供

墾丁 恆春 溫泉

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