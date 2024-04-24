高雄纜線下地進度「每年5公里」跳電事件頻傳 住戶喊苦

高雄市長陳其邁積極推動「市區道路纜線下地計畫」，工務局日前表示已完成下地長度67.22公里，拔除1900支電桿，但議員質疑近年來每年纜線下地總長度僅5公里，開放天際線的進度太慢，其中旗津、鼓山、鹽埕區7年來僅完成4.2公里，鼓山三路近3年甚至已發生24件停跳電事件，周圍住戶叫苦連天。

高雄市今年起已由各區公所協助辦理、提出纜線下地需求，經費由市府、台電拆半負擔，目前以公共工程、主要聯絡道和熱門觀光景點為優先辦理，今年至3月間已辦理12處市區道路纜線地下化，總長度5.02公里、拔除115支電桿，以六龜南橫公路台20線部分路段的纜線下地長度最長，達0.2公里、拔除7支電桿。

市議員簡煥宗表示，相較全市各區的纜線地下化工程陸續進行，旗津、鼓山、鹽埕區從民國106年至110年僅完成4.217公里、拔桿數146支，從110年再無完成纜線下地工程，他日前追問得知市府纜線地下化的目標為「一年5公里」，認為總長度根本不夠，開放天際線的進度太慢。

「鼓山三路近3年來發生24件停跳電事件！」簡煥宗說，該路段因纜線未執行下地，導致停掉電事件頻傳，主因為動植物觸碰、占8件，另外還有設備事故、颱風強陣風和車輛勾碰等原因，平均一年發生8件、一季就有2件停跳電事件，他直呼太誇張，住戶叫苦連天。