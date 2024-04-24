心衛個管師業務多 民代促盤點人力

高雄市近3年精神病友、企圖輕生個案服務人次逐年增加，目前設4個心衛中心、128名個管師，其中岡山心衛中心僅15名個管師，平均每人服務逾3萬名個案，業務量大，議員認為應盤點人力需求，調整各中心的服務人口與面積分配。衛生局回應，今年內新增旗美心衛中心，明年增左楠心衛中心，將增加40名個管師。

高雄設苓雅、岡山、鳳山和林園心衛中心，主責高雄市民的心理健康業務。議員簡煥宗表示，心衛中心業務內容包括諮商服務、資源轉介、心理講座、個案追蹤等，目前個管師總數128人，以苓雅中心67人最多，平均每名個管師服務2萬2195人。岡山中心僅15名個管師，平均服務人數高達3萬3168人，負擔相當大。

簡煥宗說，高雄市各心衛中心列管的精神病人、企圖輕生、多元議題等各類型服務人次逐年增加，「雖然數字提升並非壞事，代表大眾願意通報」，但心衛中心的個管師業務量增加，市府應盤點人力需求，讓每個個案都能獲得妥善照顧及追蹤治療，另要調整心衛中心的服務人口與面積分配。

衛生局長黃志中說，今年6月將增旗美地區心衛中心，明年增加左楠區心衛中心，會重新調配各分區服務區域，個管師人力也會增加。