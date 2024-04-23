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高雄鳳山溪出現噁心血紅色廢水 禍首是保健食品工廠

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳山溪今天又出現令人作噁的血紅色廢水，環保局人員查獲是一家保健食品工廠排放出來的廢水。圖／高市環保局提供
鳳山溪今天又出現令人作噁的血紅色廢水，環保局人員查獲是一家保健食品工廠排放出來的廢水。圖／高市環保局提供

高雄市鳳山溪不時出現惡質工廠排放工業廢水，今天大排內又有令人作噁的血紅色汙水，環保局人員往上游追查，查獲一家膠囊保健食品工廠，未妥善收集處理製程廢水，將依違反水汙法第30條告發，最高可開罰300萬元。環保局指出，去年至今執行鳳山溪稽查專案，累計裁處495.2萬元。

環保局指出，鳳仁路巷弄內有血紅色廢水排出，稽查人員發現是一家製造葉黃素、魚油、B群等膠囊保健食品工廠，廠內僅設置1座截油槽，設備處理效能不佳以至於產生血紅色廢水。廢水排放至廠外水溝，循水路汙染鳳山溪支流坔埔排水。

環保局統計，去年至今執行鳳山溪上游稽查專案，累計稽查317家次沿岸事業，裁處63家次非法排放廢水，包含48家次食品業者、4家洗衣業、3家皮革業、3家化工業、1家金屬表面處理業、1家金屬基本工業、1家消防業者、1家水泥業及1處營建工地。其中62家依違反水汙法告發，1家依違反空汙法告發，總裁處金額共495.2萬元。

高市環保局稽查人員現場水質分析。圖／高市環保局提供
高市環保局稽查人員現場水質分析。圖／高市環保局提供

保健食品 環保局

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