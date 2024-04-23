高雄鳳山溪出現噁心血紅色廢水　禍首是保健食品工廠

高雄市鳳山溪不時出現惡質工廠排放工業廢水，今天大排內又有令人作噁的血紅色汙水，環保局人員往上游追查，查獲一家膠囊保健食品工廠，未妥善收集處理製程廢水，將依違反水汙法第30條告發，最高可開罰300萬元。環保局指出，去年至今執行鳳山溪稽查專案，累計裁處495.2萬元。

環保局指出，鳳仁路巷弄內有血紅色廢水排出，稽查人員發現是一家製造葉黃素、魚油、B群等膠囊保健食品工廠，廠內僅設置1座截油槽，設備處理效能不佳以至於產生血紅色廢水。廢水排放至廠外水溝，循水路汙染鳳山溪支流坔埔排水。