高雄市精神病通報數逐年增加 心衛中心個管師業務龐大

高雄市府近3年精神病人服務人次、企圖輕生個案服務人次逐年增加，負責市民心理健康業務的衛生局心衛中心業務量逐年提升；目前高雄有4個心衛中心、128名個管師，其中岡山心衛中心僅15名個管師，平均每人需服務3萬名個案，業務量相當大，議員認為應盤點人力需求，調整各中心的服務人口與面積分配。

高雄市民的心理健康業務目前由4個社區心衛中心負責，分別是苓雅、岡山、鳳山和林園分區中心，議員簡煥宗表示，心衛中心業務內容包括諮商服務、資源轉介、心理講座、個案追蹤等，目前個管師總數為128人，以苓雅中心67人最多，平均每名個管員須服務22195人，而岡山中心僅15名個管師，平均服務人數高達33168人，負擔相當大。

簡煥宗表示，近3年來高雄市心理健康通報數增加，心衛中心列管的精神病人服務人次、企圖輕生個案服務人次、多元議題個案服務人次逐年增加，「雖然數字提升並非壞事，代表大眾願意通報」，但心衛中心的個管師業務量增加，市府應盤點人力需求，讓個案都能獲得個管師妥善照顧並追蹤治療，也要調整心衛中心的服務人口與面積分配。

衛生局長黃志中表示，今年6月將會新增旗美地區的心衛中心，明年則增加左楠區心衛中心，屆時會有6個中心，衛生局會重新調各分區的服務區域，個管師人力也會重新分配，今年會再增加40名個管師。