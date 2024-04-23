快訊

金管會宣布新壽處分案！董事長魏寶生減薪三成 為期一年

爆料開刀房護理師長期偷拍還搓揉病患 他具名檢舉先遭法辦

稱魔法對抗魔法...竹科工程師寫搶票機器人「5秒搶1張」 遭逮下場曝光

屏東好物搶攻國際市場 進軍新加坡食品展

中央社／ 屏東縣23日電

2024新加坡國際食品展今天開幕，屏東縣府搶攻國際市場攜手16家廠商前往，縣府表示，用屏東好物跟全世界交朋友，也展現食品業高能量。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，新加坡國際食品展是與國際買者交流重要平台之一，也是食品業者拓銷東南亞市場的重要跳板，今天在新加坡博覽中心熱鬧開幕，工策會攜手16家廠商前往；新加坡國際食品展是今年屏東海外組團參展第2站，是台灣館中最大攤位數的縣市政府單位。

縣府工策會總幹事李坤指出，屏東位於台灣國境之南，依山傍水，物產多元，農漁畜牧都是屏東重要資產，要用屏東好物跟全世界交朋友。

縣府表示，為爭取更多國際訂單，展出多項特色產品，都可見屏東食品業堅強實力，品牌在扎根同時，也不斷與時俱進，未來也會持續帶領廠商參與國內外展覽盛事，提升屏東品牌國際能見度。

屏東此次參展由工策會總幹事李坤率隊，有六堆釀興業有限公司、健翔興業股份有限公司、御田食品有限公司、峰漁股份有限公司、浤良食品股份有限公司、義香食品加工廠、健康樂活生醫股份有限公司、屏大生物科技有限公司、安德魯紳有限公司、味一食品有限公司、亞諾企業有限公司、大花農場、青田農業股份有限公司、嘉一香食品股份有限公司、信功實業股份有限公司、萬家香醬園股份有限公司等16家參展。

品牌 屏東縣政府 新加坡

延伸閱讀

屏科實中今動土分兩期2027年完工 立委盼帶動產業人才

綠委成立台星國會議員聯誼會 盼深化交流密切往來

屏東TPASS芒果機自助服務 買票、退票與過卡更方便

經濟日報社論／新加坡傳承與經濟發展啟示

相關新聞

高雄市精神病通報數逐年增加 心衛中心個管師業務龐大

高雄市府近3年精神病人服務人次、企圖輕生個案服務人次逐年增加，負責市民心理健康業務的衛生局心衛中心業務量逐年提升；目前高...

屏東好物搶攻國際市場 進軍新加坡食品展

2024新加坡國際食品展今天開幕，屏東縣府搶攻國際市場攜手16家廠商前往，縣府表示，用屏東好物跟全世界交朋友，也展現食品...

官學偕手創造山中微形經濟傳奇 屏東旭海「牡丹農供」基地告訴你

屏東縣牡丹鄉有「恆春半島後花園」美名，鄉公所4年前邀屏東科技大學森林系教授陳美惠團隊導入「林下養蜂」、「畜牧養雞」和「段...

屏科實中今動土分兩期2027年完工 立委盼帶動產業人才

少子化衝擊，屏東縣今年啟動裁併校。因應高鐵延伸屏東，設置屏東科學園區，園區內設立國立屏科實驗中學，也是屏東縣第一所國立實...

高雄市交通主題書車出發 深入校園推廣道安教育

高雄市首輛以交通安全主題設計的書車今天出發，結合故事達人及劇團、繪本童書，將陸續在高雄各圖書分館、國小或幼稚園宣導道安教...

愛河端午龍舟嘉年華6/8起舉行 總獎金高達120萬

高雄愛河端午龍舟嘉年華將於6月8日至10日在愛河水域舉行，賽事總獎金120萬元，傳統民俗龍舟組最高獎金30萬元，即日起報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。