屏東好物搶攻國際市場 進軍新加坡食品展
2024新加坡國際食品展今天開幕，屏東縣府搶攻國際市場攜手16家廠商前往，縣府表示，用屏東好物跟全世界交朋友，也展現食品業高能量。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，新加坡國際食品展是與國際買者交流重要平台之一，也是食品業者拓銷東南亞市場的重要跳板，今天在新加坡博覽中心熱鬧開幕，工策會攜手16家廠商前往；新加坡國際食品展是今年屏東海外組團參展第2站，是台灣館中最大攤位數的縣市政府單位。
縣府工策會總幹事李坤指出，屏東位於台灣國境之南，依山傍水，物產多元，農漁畜牧都是屏東重要資產，要用屏東好物跟全世界交朋友。
縣府表示，為爭取更多國際訂單，展出多項特色產品，都可見屏東食品業堅強實力，品牌在扎根同時，也不斷與時俱進，未來也會持續帶領廠商參與國內外展覽盛事，提升屏東品牌國際能見度。
屏東此次參展由工策會總幹事李坤率隊，有六堆釀興業有限公司、健翔興業股份有限公司、御田食品有限公司、峰漁股份有限公司、浤良食品股份有限公司、義香食品加工廠、健康樂活生醫股份有限公司、屏大生物科技有限公司、安德魯紳有限公司、味一食品有限公司、亞諾企業有限公司、大花農場、青田農業股份有限公司、嘉一香食品股份有限公司、信功實業股份有限公司、萬家香醬園股份有限公司等16家參展。
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