屏科實中今動土分兩期2027年完工 立委盼帶動產業人才

少子化衝擊，屏東縣今年啟動裁併校。因應高鐵延伸屏東，設置屏東科學園區，園區內設立國立屏科實驗中學，也是屏東縣第一所國立實驗中學，備受期待。學校今年8月開學，今舉行校舍動土典禮，工程分兩期，第一期將在2026年完工，第二期2027年完工，校舍興建期間，國高中部在大仁科大、國小部則在凌雲國小上課。

屏科實驗中學今動土典禮，國家科學及技術委員會主委吳政忠、屏東縣長周春米、立委伍麗華、蘇清泉、鍾佳濱，5所科學實驗中學校長、籌備處主任等出席。

縣長周春米說，屏東科學園是高鐵特定區一環，高鐵特定區除屏東科學園區，還有經濟部科技園區，吸納更多科技人才，根據相關條文規定，設置實驗中學。為確保學子安全，實中周邊道路拓寬計畫也獲支持，北側將拓寬18米，南側拓寬20米，出入更安全。

「屏科實中是另外一個里程碑」，周春米說，象徵屏東科學園區、高鐵特定區更完整的往大方向邁進，周邊國際棒球場預計年底如期動工，建設一步一腳印，帶給屏東產業、教育希望。

屏縣今年啟動裁併校，又有新校舍成立，周春米說，屏科實中根據國科會相關辦法設立，配合屏東科學園區招商納才。與裁併校是不同的考量，每個學校地區都有面臨現實條件，裁併校過程會確保孩童受教權、社區鄉親權益、教師工作權，請大家不要擔心。

屏科實驗中學籌備處主任陳志偉說，實中課程搭配園區產業，屏科探究學，包括航太科學專題、AI智慧醫農專題、國際交流專題、淨零碳排專題，地方創生專題等。建校經費22.3億，校地8.6089公頃，幼兒園、國小、國中、高中與雙語部，工期分兩期，第一期工程2026年完工，國小、國中與雙語。第二期工程2027年完工，全校區啟用。

國科會主委吳政忠說，嘉義、台南、高雄、屏東是南部科學園區廊帶，屏東擁有水資源豐富相當有潛力。科學園區發展，要有人才，屏東實驗中學也要與周邊學校連結合作，教育要攜手合作。

出身教育界立委伍麗華說，屏科實中除培育人才，希望發揮磁吸效應，帶動屏東產業、人才進駐，讓人口數成長。希望屏科實中師資、課程，能與屏東衛星學校，偏鄉學校共享；立委蘇清泉說，屏科實中設校，周邊學校擔心生源，偏遠地區小學談廢校，很衝突。屏東科學園區80公頃，規模小，旁邊又是軍機場，產業進駐要以檢驗、資訊、核心為主。