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高雄市交通主題書車出發 深入校園推廣道安教育

中央社／ 高雄23日電

高雄市首輛以交通安全主題設計的書車今天出發，結合故事達人及劇團、繪本童書，將陸續在高雄各圖書分館、國小或幼稚園宣導道安教育，也希望以簡單方式，將人本交通意涵帶給每名用路人。

高雄市交通局今天舉行記者會宣布書車啟動。該書車由內政部國土管理署、高雄市交通局、高雄市立圖書館聯手打造，可愛童趣的彩繪車身，構圖行人庇護島、車行方向、號誌、路口導盲設施等交通安全指引，宛如一座大型行動道安教材。

國土署都市基礎工程組組長蔡亦強表示，「閱讀交通共好行2.0」計畫中，特別打造出一台書車，就是一輛人本交通行動圖書館，書車上裝載國內外道安相關童書及繪本，機動性強同時又能深入各校園教育推廣，非常有意義。

交通局長張淑娟說，「閱讀交通共好行」計畫榮獲交通部去年「金安獎」交通安全教育首獎，今年計畫面向更深廣，不僅有60間圖書分館巡迴主題書展，更打造一台專屬書車裝載人本交通常識，深入幼兒園及國小校園。

文化局副局長簡美玲表示，閱讀交通共好行書車選在4月23日世界閱讀日這天歡慶啟行，希望用多元的方式讓孩子們了解人本交通的意義，透過書車走入校園搭配說故事、劇團演出、遊戲等方式，豐富孩子觀點，建立未來的用路觀念。

此外，今年高市圖也規劃了百場活動，除說故事、玩遊戲外，也運用科普課程、交通安全書展及手作小書車等玩具，讓每個孩子都能成為交通小達人。

圖書館 校園 高雄市

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