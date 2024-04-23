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桃源14部落僅4地設消防栓 議員怒斥「消防車到房子都燒光 」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄議員高忠德不滿山區部落距離消防分隊遙遠，卻未能在每個部落皆設消防栓。記者徐白櫻／翻攝
高雄議員高忠德不滿山區部落距離消防分隊遙遠，卻未能在每個部落皆設消防栓。記者徐白櫻／翻攝

全國消防車到現場救災時間平均8分鐘，高雄市桃源山區消防分隊出勤至梅山部落要花20分鐘、寶山部落30分鐘。議員高忠德指出，山區僅4里設消防栓、未能普及至14個部落，消防車抵達房子已經燒光，應強化原鄉消防防護網。消防局長王志平表示，今年內會在86處配置172支社區滅火器，另與相關單位研議增設9處蓄水池，後續延管設消防栓。

高市議會警消衛環部門質詢，議員高忠德指出，山上腹地大，消防分隊距離遙遠，部落失火要靠族人提水自救，消防車抵達現場早已燒光，這樣的失火場景是山上部落的日常。

桃源區共有8里14部落，設桃源消防分隊。高忠德說，依據2022年消防署資料，全國消防車到救災現場的時間平均8分鐘，高雄市在6都中排第3，速度算很快，不過桃源區僅建山、桃源、復興及梅蘭4里共設7隻消防栓，桃源分隊距離梅山部落20分鐘、六龜分隊離寶山部落至少半小時，緊急情況無法處理。

「滅火器成本低，為何不先想辦法做？」高忠德說，台中市環山部落花2千萬設自動啟用消防栓系統，過程僅花7個月，另日本千葉縣志野市在鄉鎮街頭設滅火器，每50公尺設一個消防器，山上可以比照辦理。

王志平回應，原區救災資源相對弱勢，重新勘查後計畫增設9處、50噸消防水源，滅火器預算僅十幾萬，今年會在86處配置172支社區滅火器，放置在活動中心、里辦公室、教會等顯著處。

消防局說明，消防栓須配合自來水管線及蓄水池，因蓄水池設置牽涉用地問題，經費與用地取得需要桃源區公所與原民會協助，增加蓄水池後即可延管設消防栓。

高雄議員高忠德以日本為例，建議在社區規畫滅火器保障公共安全。圖／高忠德服務處提供
高雄議員高忠德以日本為例，建議在社區規畫滅火器保障公共安全。圖／高忠德服務處提供
高雄議員高忠德以日本為例，建議在社區規畫滅火器保障公共安全。圖／高忠德服務處提供
高雄議員高忠德以日本為例，建議在社區規畫滅火器保障公共安全。圖／高忠德服務處提供

桃源 議員 高雄市

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