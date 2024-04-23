洪一中批澄清湖球場 陳其邁：確實有管理溝通疏失

中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中在21日批澄清湖球場工作人員不友善，高市府運發局副局長、科長、股長皆遭懲處。高雄市長陳其邁今天說，尊重運發局的處理，過程中確實有管理、溝通疏失。

陳其邁今天上午到左營高中視察半導體數位產業先修課程，媒體聯訪時問及洪一中事件，懲處層級拉高至副局長遭記小過。

陳其邁說，尊重運發局的懲處及處理，他自己的了解是運發局長、副局長都認為有檢討必要，運發局也要負起督導責任。

陳其邁說，此事件過程中有管理、溝通疏失，短期作法上在球員休息室、使用空間，以及設備器具使用上會先交由球團自主管理，或是由球團規劃管理方式；運發局今天上午就會與球團協商。

陳其邁也說，澄清湖球場還有中長期計畫，如因應捷運站開發，配合球場周邊的設施等規劃，在過渡期間，球場管理經營會尊重台鋼的意見，此部分也都會進行協商。

洪一中21日向媒體抱怨，在20日賽後被關在地下室停車場，質疑工作人員故意關門，直到自己抓狂後搥門，才把門打開，手都搥到瘀青，痛批球場工作人員不友善。

高市府運發局面對此事件，在21日一開始回應，球場管理將加強與聯盟、球隊管理間的聯繫，繼續服務球隊與球迷，在當晚追加撤換球場主管。並於22日召開檢討會議後再公布進一步懲處名單，包括副局長小過、運動設施科長及股長申誡。