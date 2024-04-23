金門水試所販售「麒麟菜」 數量有限想嘗鮮動作要快

又有海味來了！金門縣水產試驗所養殖「麒麟菜」有成，將開放販售，即日起至5月3日，開放電話訂購，數量有限，想嘗鮮的民眾要買要快。請於上班時間電洽水試所082-326408登記購買，之後將陸續通知領取。

金門縣水產試驗所表示，為分享養殖「麒麟菜」的成果，將以每包300克，新台幣150元的優惠價回饋鄉親；「麒麟菜」為海洋中的一種藻類，藻體呈紅色或暗紅色，外型叉狀分枝不規則生長，貌似珊瑚，俗稱珊瑚草。麒麟菜是一種高纖維，低脂肪，低熱能，且富含礦物質，微量元素的食材。其鈣和鋅的含量尤高。

據了解，「麒麟菜」鈣含量是海帶的5.5倍，裙帶菜的3.7倍，紫菜的9.3倍；鋅含量是海帶的3.5倍，裙帶菜的6倍，紫菜的1.5倍。富含海藻多醣，海藻多醣具有絕佳的抗氧化能力，防止細胞老化，清除體內自由基，多吃海藻，有助於維持人體的基本新陳代謝，增加身體的免疫力。

生鮮的「麒麟菜」不易保存，購回後請以清水清洗並汆燙冷卻後冷凍保存。汆燙後的麒麟菜顏色呈現暗褐色，放置冷凍可保存半年。料理方式可添加醋、蒜、薑、糖、小黃瓜絲等食材調味涼拌；或直接以蒜、薑、肉絲爆香後加入汆燙好的麒麟菜直接熱炒；亦可以冰糖、紅棗、枸杞烹煮美味海燕窩飲品。