干擾送醫！澎湖傷患直升機後送 在台南機場遭雷射光照射長達10餘秒

澎湖昨天發生2起意外，1歲女童遭泡麵燙傷與79歲老婦人家中摔傷顱內出血，凌天救護醫療直升機分送高雄長庚與台南成大醫院急救，其中直升機在台南機場還遭不明雷射光束干擾。

澎湖衛生局表示，澎湖1歲女童在家中翻倒泡麵，導致全身10%的燒燙傷，而79歲的吉貝老婦人，則是在家中摔倒，申請救護直升機分別於昨天下午與晚間，後送至高雄長庚與台南成大醫院治療。

凌天航空主任陳萬昇表示，昨天晚間在完成老婦人醫療後送台南任務，在台南機場返航途中，在台南機場北面10浬、方位330的位置，遭地面的雷射光束干擾照射長達10餘秒，此行為嚴重影響飛航安全，當場向台南機場通報，並檢附相關照片等資料，追查影響飛安行為的民眾。

澎湖縣衛生局在得知後送途中，發生雷射光束干擾照射行為，同聲譴責，為保障醫療送後安全，將對持雷射光束照射航空器的民眾依法究責。