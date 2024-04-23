屏東TPASS芒果機自助服務 買票、退票與過卡更方便

去年推出屏東TPASS公共運輸通勤月票後，每月使用人數持續成長，為精進服務流程，屏東縣府交旅處表示，使用實體卡月票的會員，推自助服務「TPASS芒果機」購買月票及退票功能，可至屏東轉運站、潮州轉運站、東港轉運站及恆春轉運站購買月票方案、退票及過卡，對屏東地區的通學及通勤族來說省時又便利。

屏東縣政府表示，使用屏東TPASS票卡的會員，在MeNGo官網、APP線上購買月票方案，除須在啟用日前持卡片至7-ELEVEN ibon過卡或使用iPASS MONEY APP的「TPASS/MeNGo 南高屏月票過卡」功能過卡後才能使用外，即日起民眾於屏東轉運站、潮州轉運站、東港轉運站及恆春轉運站的「TPASS芒果機」即可自助購買月票方案、退票或是過卡，而且機台已設定防呆模式，將屏東TPASS票卡放入卡槽後，螢幕直接顯示可執行操作方式，不用擔心忘記過卡或是退錯票的問題。

縣府交通旅遊處表示，一日生活圈擴大，搭乘大眾運輸通學、通勤人口逐年增加，為隨時滿足民眾購買通勤月票服務需求，推出「TPASS芒果機」自助服務，民眾可直接使用屏東TPASS票卡內的電子錢包扣款購買月票方案，減少出門錢包的厚度，一張卡即可屏東境內走透透。