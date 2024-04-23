濫用救護車普遍 議員轟2年零開罰

高雄消防局去年共出動7.7萬次緊急救護，但救護車到場後未實際送醫比例2成2，民眾濫用救護車情形普遍，上月還發生救護車到場對象是「寵物牽繩」離譜案件；去年有近8千件輕微傷勢案經救護車送醫，還有不少消防「為民服務」案例，但消防局每年開罰件數少，議員怒轟浪費社會資源，市府沒執法魄力。高市消防局長王志平答詢指出，有些案例會多加考量，若遇濫用情況會開單。

上月27日民眾報案稱與寵物受困石縫中，消防局救護車抵現場發現患者是「寵物牽繩」，議員許采蓁說，高市去年12萬件消防案件中，傷檢分類屬次緊急、非緊急的第4、第5級達8821件，「為民服務」案共3103件，內容不需送醫救護，包括幫忙民眾煮飯、曬衣服。

「高雄市救護車濫用情況誇張！」1名基層消防員舉例，有些患者自行拔掉鼻胃管，或長期臥病在床者想找人說話，甚至手被美工刀割傷滲兩滴血，都叫救護車，濫用仍以酒醉路倒最多，醉漢醉言醉語、身體無恙，卻要求搭救護車。

據消防法第36條，民眾謊報火警災害、人命救助時，可罰1萬至5萬元，許采蓁表示，近2年消防局依該法條開罰數為零，市府應強制執法。

另外，高雄消防救護車收費辦法，若傷患經評估為非緊急，檢傷為第4、5級，消防局可依法收取1700元，市府近5年針對民眾濫用救護車，2019年至2023年收費件數分別為46、28、39、17、52件。議員白喬茵說，收費件數與實際數落差大。

白喬茵說，消防員需自行蒐證才能呈報，遭長官退件或被投訴，反遭要求寫檢討報告；消防局長王志平表示，支持故意濫用救護車資源案件須由市府開單收費，會針對屢次叫救護車，經檢傷是4、5級民眾收費，或民眾使用救護車就醫卻是到「門診掛號」案例，加強開罰。

消防局回應，消防救護車收費辦法是遏止濫用，讓民眾不因經濟狀況而擔心申請載送就醫，才未強制執法，救護車載送緊急傷病患，以服務市民為原則，開立不當使用消防救護車收費繳款書為例外。