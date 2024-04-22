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屏東海豐濕地邊坡整建完成 世界地球日重啟

中央社／ 屏東縣22日電
屏東縣長周春米。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米。記者劉星君／攝影

屏東海豐濕地面積大且污水處理量多，屏東縣政府為調節水資源及改善生態，花費3個月完成海豐濕地邊坡整建，選在世界地球日再度對外開放。

屏東縣長周春米今天表示，海豐濕地由於採生態工法建造，生態池邊坡受魚類侵襲崩塌，去年視察後考量場域安全，指示環保局啟動工程先期規畫，與環保署爭取經費、縣府自籌新台幣900多萬元，斥資共將近3000萬元進行生態池邊坡改善工程。為避免干擾二級保育類水雉繁殖期，也要求將工期縮短為3個月。

周春米指出，海豐濕地孕育許多2級保育類鳥類，包括彩鷸、黑鳶及水雉等，尤其水雉繁殖數量逐年遞增，從原本4隻成長至去年紀錄62隻。今天剛好也是「世界地球日」，選在今天開放格外有意義，鼓勵鄉親共同維護，讓萬年濕地群成為國家級生態池。

屏東縣政府環保局今天發布新聞稿表示，海豐濕地在萬年濕地群中，年代最久遠、面積最大且污水處理量最多，為改善萬年溪水質及提升濕地場域重要性，採用對環境衝擊最低的生態工法整建邊坡。

環保局指出，海豐濕地保育工法選用多孔隙、高透水性石籠作基礎，由箱型石籠、土石籠護坡與抗沖蝕網袋組成的護坡，既顧及生態棲息生長，又可減少土壤沖蝕流失。

依內政部資訊，萬年濕地群座落於屏東北側，蘊藏8萬6000立方公尺蓄水量，提供防災減災、補充地下水層，每日水質淨化3.5萬公噸水量，透過崇蘭舊圳挹注萬年溪，從最北側往南循崇蘭舊圳經過黃金濕地、圳寮濕地及至濕地群最南端海豐濕地。

世界地球日 周春米 屏東縣政府 濕地 環保局

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