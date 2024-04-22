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黃色小鴨「底家啦」 黃色身影現蹤Google Map網友驚喜

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
Google Map衛星圖層近日更新，在愛河出海口的高雄港可見到兩隻黃色小鴨。圖／翻攝自Google Map
Google Map衛星圖層近日更新，在愛河出海口的高雄港可見到兩隻黃色小鴨。圖／翻攝自Google Map

今年初在高雄造成旋風的「黃色小鴨」，在Google Map上也看得到了！打開Google Map衛星圖層，在愛河出海口的高雄港，可清楚見到兩隻小黃鴨悠游兩側，雖然只能俯視，但仍藏不住其可愛模樣。有網友開心表示，「小鴨剛離開馬上又回來了！」

今年初黃色小鴨睽違10年重返高雄，展出30天吸引逾900萬人次造訪，創造近百億商機，在全台颳起一股小鴨旋風。現展期雖已結束，但最新的Google Map衛星圖，正好已更新至小鴨展出期間的圖層。

網上有網友已經發現，開心道「黃色小鴨又出現了！」、「這1、2年都可在衛星圖上看到黃色小鴨了」、「很療癒的衛星圖」。也有網友發現，街景圖仍未更新，還是2022年舉辦的「台灣IP．高雄原創─聊療漂漂河」展示的小海豹、麻幾兔、小企鵝、塔仔等LINE貼圖明星，直呼「街景圖進度落後太多了」。

Google Map衛星圖多久更新一次？網路上有各種說法，有說3到6個月的，也有人說1到2年，視地區、國家不同，以及是城市還是鄉下等因素而定。

Google Map街景圖仍未更新，還是2022年舉辦的「台灣IP．高雄原創─聊療漂漂河」展示的LINE貼圖明星。圖／翻攝自Google Map
Google Map街景圖仍未更新，還是2022年舉辦的「台灣IP．高雄原創─聊療漂漂河」展示的LINE貼圖明星。圖／翻攝自Google Map

愛河 衛星 高雄港 黃色小鴨

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