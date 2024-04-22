高雄浪犬身中山豬吊陷阱亡 高市動保處：查獲將重罰

台灣動物緊急救援小組指高雄捕獸鋏及山豬吊遍布山林，不僅導致浪犬慘死，救援人員也差點受傷；高市動保處今天表示，將加強宣導禁用捕獸鋏及山豬吊，若查獲最重面臨刑罰及鉅額罰款。

台灣動物緊急救援小組今天表示，日前在高雄內門溝坪里一處竹林中，救援1隻身陷山豬吊陷阱的流浪狗，腳被鋼索繩扯爛且嚴重脫水，搶救1天後仍死亡；救援人員也誤踩陷阱差點受傷，且現場50公尺內就發現並拆除3具鋼索繩陷阱。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，從2020年來統計共營救約百件流浪貓狗受困鋼鎖繩山豬吊或獸鋏陷阱案例，這些「無差別獵具」對流浪貓狗與野生動物造成莫大威脅，甚至登山者誤觸都可能受傷，呼籲政府重視。

台灣動物緊急救援小組指出，依法規定非經許可不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，但目前只要在網路電商平台就能輕易購得全新獸鋏或山豬吊，且多數商家在境外，其中又以來自中國居多，呼籲關務署加強邊境查驗。

對此，高雄市動保處表示，動保處21日傍晚接獲通報內門區有山豬吊傷害犬隻案件，22日派員前往查核，現場未看到有獸鋏或山豬吊，隨即懸掛禁止使用獸鋏的宣傳布條，後續也將發函區公所協助向農民宣導禁用獸鋏及山豬吊。

動保處表示，因有野生動物及犬隻在山區被捕獸鋏及山豬吊所傷害，動保處已加強取締非法設置獸鋏或山豬吊，從民國110年至今年3月底，已6次聯合派出所員警及熱心民眾至各熱點巡山搜查83支獸鋏、8組山豬吊及42捆金屬套索。

另外，動保處也與警方成立聯合取締小組追查獸鋏通報案件，並主動稽查五金行及網路購買平台禁止販賣，盼降低獸鋏或山豬吊傷害犬貓等動物案件發生率。

動保處表示，依據野生動物保育法，利用獸鋏或山豬吊獵捕一般類野生動物，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰；若獵捕保育類動物，更可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。

動物保護法也規定禁止使用獸鋏及山豬吊，違反者處罰1萬5000元至7萬5000元，若造成動物死亡或肢體嚴重殘缺，將移送司法機關偵辦，最高可處2年以下有期徒刑併科200萬元以下罰金；動保處也呼籲民眾踴躍檢舉不法。