消防救助太積極…連寵物牽繩掉落都來電 議員：濫用資源應開罰

高雄消防局去年共出動7.7萬次緊急救護，但救護車到場後未實際送醫比例高達2成2，民眾濫用救護車情形普遍，上月甚至發生救護車到場發現救援對象是「寵物牽繩」的離譜事件；去年近8千件輕傷案經救護車送醫，也有不少消防「為民服務」的案例，但消防局歷年開罰件數少，議員怒轟浪費社會資源、市府沒執法魄力。

上月27日曾有民眾報案稱與寵物受困在石頭中，消防局出動2輛救護車，抵現場發現另名患者為「寵物牽繩」，引發大眾對於「濫用救護車資源」的疑慮；議員許采蓁表示，去年高雄市12萬件消防救護案中，屬於次緊急、非緊急的第四、第五級傷檢分類中達8821件，此外消防局還統計去年「為民服務」案件共3103件，內容多為不需送醫救護的案件，包括幫忙民眾炒飯、曬衣服。

一名山區基層消防員說，民眾普遍不知道報案叫救護車的時機，不少人發生簡易擦撞就要搭救護車，增加消防工作量，也有不少獨居老人因慢性疾病有送醫需求，山區缺乏復康巴士，消防仍會協助支援，不會硬性開罰；但曾發生有醉漢稱頭暈，一周3天要求救護車送醫，就會給基層蠻大困擾，會視情形呈報開罰。

根據消防法第36條，謊報火警、災害、人命救助等情況，罰則為1萬以上、5萬以下罰緩；許采蓁表示，近2年消防局依該法條開罰件數為零，每年上千件「為民服務」案竟未有任何開罰紀錄，她認為市府即使常抱持服務精神、盡量不開罰，「但不少消防員已被浪費時間處理不重要的事，市府執法精神仍要拿出來」。

「全台灣有25％救護車出勤是『空跑』！」議員白喬茵指出，高雄市消防局去年緊急救護出動為77626次，其中有60177人確實送醫，空跑率達22.4％；根據高雄市制定的消防救護車收費辦法，傷患經評估為非緊急狀況，檢傷為第四、五級時，主管機關可開罰1700元，但曾有民眾因腳痛叫救護車達97次才遭開罰。

白喬茵表示，基層消防員需自行搜集證據才能呈報開罰，但往往會遭長官退件或甚至被民眾投訴、議員施壓，基層反而遭要求寫檢討報告，以致不願再度呈報、開罰案件數低；她建議消防局應與衛生局建立救護諮詢系統，引導民眾使用不同醫療運輸，例如民間救護車、復康巴士等，消防局也應明訂規範並落實開罰。