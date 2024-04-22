高雄車站前人行道改善陸續完工 居民盼能帶來人潮

隨著台鐵高雄車站主體工程陸續完成，站前建國路也同時進行人行道改善工程，目前部分路段已經完工，東西兩段工程預計分別於5月及8月完工。附近居民希望完工後能帶動人潮和商機；也有網友表示，部分人行道工程品質不夠細緻，PC刷毛舖面容易弄髒。

建國路為高雄市重要東西向幹道，沿線有公車、國道客運車站，且周邊旅宿、商辦、店家林立，有建國3C商圈、三鳳中街觀光商圈等。配合高雄車站站東路及站西路永久路型切換期程，工務處去年8月開始建國二、三路進行人行環境改善工程，並將周邊高雄中學通學道一併納入改善。

工程分兩部分，中山一路以東至復興一路約600公尺路段，人行道寬度約3.7公尺，目前南北側都只剩部分路段施作中，預計5月完工。中山一路以西至自立一路約600公尺路段，人行道寬度約3.5公尺，北側已完工，南側仍在施工中，預計6月完工。

工務局表示，人行道階採PC刷毛鋪面，並進行人行動線改善，包括斜坡道、人行道順接騎樓、街角調整、機車停車格退出人行道。混凝土鋪面搭配切割裝飾縫，有美觀、易迅速維護的優點，兼具安全性、耐久性，輪椅與行李拖行會更加舒適。