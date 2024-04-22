屏東縣環保局阿塱壹淨山淨灘 清出184公斤100多包垃圾

今天4月22日世界地球日，屏東縣環保局近日帶著環保局同仁、牡丹鄉公所人員共28人，頂著烈日在阿塱壹古道淨山淨灘，兩天共清出100多包大包垃圾，重達184公斤，這些垃圾包括寶特瓶、塑膠袋，廢棄繩索等塑膠垃圾，還有卡在海灘上陳年廢浮球、廢漁網，將垃圾扛下山。

屏東縣環保局表示，阿塱壹古道山路崎嶇地形陡峭，平日清理不易，此次沿途將遊客遺留在山路及海漂垃圾一併清除，兩天下來徒步近6小時清出ㄧ百多包大包的垃圾，重量約184公斤。

環保局科長王奕軒說，這些垃圾有寶特瓶、塑膠袋、廢繩索等塑膠垃圾，協力將卡在海灘上陳年廢浮球、廢漁網從石縫中拔出來，再將這些重達十公斤的大型廢棄物，用人力扛回來。

環保局表示，阿塱壹古道擁有絕佳視野及絕美山海景，高度的自然風貌以及多樣地形的變化，是台灣僅存百分之一未被破壞自然海岸古道，每年吸引遊客前來探訪及健行，但是最原始美麗的海岸線也遭受海漂垃圾及遊客垃圾侵襲。

環保局表示，發起淨山淨灘，透過行動使民眾反思海漂垃圾來源與海廢衍生塑膠微粒嚴重性，落實「淨零綠生活」，呼籲民眾在日常生活中減少使用一次性容器、餐具及塑膠袋，多使用循環容器並重複使用，或是盡量到環保餐廳等店家消費，自然避免產生垃圾及減塑，同時還能達到減碳的效果。