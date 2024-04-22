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屏東今年第1鮪 身價逾310萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東第1尾黑鮪魚昨拍賣，縣長周春米（右二）登船，為今年「第1鮪」加冕掛牌。記者劉星君／攝影
屏東第1尾黑鮪魚昨拍賣，縣長周春米（右二）登船，為今年「第1鮪」加冕掛牌。記者劉星君／攝影

琉球籍漁船安穩發8號船長莊光陽日前捕獲屏東今年第1鮪黑鮪魚，重301.8公斤，身長236公分，昨拍賣從1公斤3千元起標，最後以每公斤1萬300元拍出，拍賣總價310萬300元，創下屏東黑鮪魚紀錄。

縣府將從5月4日到7月7日，舉辦屏東黑鮪魚季系列活動，海洋音樂開幕晚會、美食小吃宴、海洋市集等活動。

在鞭炮聲響中，安穩發8號漁船入港，縣長周春米、AIT高雄分處長張子霖及漁業署長張致盛等人登船為第1鮪加冕掛牌。這尾黑鮪魚的重量在歷年活動中排名第四。

藝人許效舜、周春米一起擔任拍賣官，單價及總價皆破歷年紀錄，由澎坊公司得標。

澎坊連2年標得第1鮪，總經理常春媚說，昇恆昌是澎坊的母公司，今年黑鮪魚很肥美，將飄洋過海送至金門飯店製作精美料理，另昇恆昌捐100萬元給屏東漁民海難救助基金。

船長莊光陽討海30年，他說，以往都是捕獲第2尾、第3尾，第1次捕到第1尾，「很像初戀滋味」，既期待又怕受傷害，心情很興奮。

周春米說，屏東黑鮪魚季今年邁入第24年，在全國最長壽，並被交通部觀光署列為台灣重要產業節慶活動，東港黑鮪魚代表漁民打拚辛勞，更重要是帶動整體大東港周邊產業、觀光文化產業，堪稱「天下第1鮪」。

周春米 屏東 黑鮪魚

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