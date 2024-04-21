洪一中竟被關地下停車場 澄清湖球場主管深夜被拔官

職棒台鋼雄鷹以澄清湖棒球場為主場，開幕戰把上萬球迷喚回，讓沈寂一時的澄清湖棒球場再現榮景，但近日卻發生球隊總教練洪一中被關在地下停車場一事，引發洪總不滿，高雄市政府運發局今晚二度發出聲明，指「棒球場管理疏失，即日撤換球場主管」。

高雄市政府運發局今晚9點多針對台鋼雄鷹總教練洪一中被關在澄清湖棒球場地下停車場一事，發布聲明祭出鐵腕處置，聲明表示，有關澄清湖球場停車場開放時段，造成台鋼洪一中總教練離場不便，經調查，整個澄清湖球場管理及與球團溝通顯有疏失，即日起撤換球場主管，其他人員調查懲處。

高市府運發局強調，未來必將持續精進球場管理，提供球團與球員更好服務，為高雄棒球賽事環境齊心努力。

台鋼雄鷹總教練洪一中今天開轟，昨晚5點比賽過後，遇到一個很瞎的狀況，他們8點40幾分準備離開球場時，竟被關在還未整修開放的澄清湖球場地下室停車場，無法出去，「我們被關在地下室出不去，實在很離譜」。