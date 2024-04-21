澎湖西嶼海濱驚見腥味紅色物質 專家揭曉「珊瑚產卵」

澎湖縣西嶼鄉濱海橫礁沿岸有遊客散步時驚見整片海面佈滿紅色不明物質，還飄散一股腥臭味，岸邊如一小片紅海；澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅今揭曉答案，是珊瑚產卵的先鋒部隊，因澎湖近來吹陣陣微南風，遊客因此在南面海域發現，接下來幾個月將進入珊瑚產卵旺季。

謝恆毅表示，澎湖周邊海域的珊瑚產卵，根據他的研究顯示，珊瑚分為集體產卵及單獨產卵，2000年研究時有20餘種珊瑚產卵，包括軸孔、表孔及菊珊瑚等，但2023年透過顯微鏡觀察，卻只看到11種珊瑚產卵，顯示珊瑚種類有減少的趨勢；而珊瑚產卵的種類和調查方法有關。

謝恆毅指出，珊瑚產卵未必都是紅色，有些卵會偏灰色例如表孔珊瑚，珊瑚的形狀和顏色是根據不同種類有所不同。

由於每年農曆3月23日「媽祖生」的前後是澎湖海域珊瑚產卵的季節，沿岸會出現大量紅色漂流物，但謝恆毅指出，珊瑚產卵未必都是紅色，有些卵會偏灰色例如表孔珊瑚，珊瑚的形狀和顏色是根據不同種類有所不同。

謝宏毅表示，由於澎湖這個季節南風、北風交替，產卵時，若盛行南風，珊瑚產卵就會在面南海岸，若吹北風就會在面北海岸，珊瑚產卵漂浮在水面，在下方處會看到珊瑚聚集，經一夜及海浪拍打漂流，堆積到岸邊都剩下珊瑚的卵子，接下來幾個月將進入珊瑚產卵旺季。