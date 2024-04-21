高雄單身聯誼120人報名歷年最大場 每人填5張告白卡

高雄左營及楠梓戶政事務所今天聯合中油煉製事業部、台灣石油工會第一分會舉辦單身聯誼活動，有120名未婚男女報名；市府民政局表示，此次為歷年來最大場，每人可填5張告白卡，把交友機會擴大至600人次。

高雄市政府民政局發布新聞稿指出，此次「月老牽線，浪漫左泮」單身聯誼活動選在高雄市左營區元帝廟、玄天上帝北極亭等地舉辦，為適婚男女創造交友平台及婚配機會，由元帝廟提供「雙心紅線手環」給參加者，盼藉月老牽線讓男女早日脫單。

民政局表示，中油送出男女生各40張電影票、7張餐廳餐券，創造94名單身男女有看電影、吃飯、進一步認識彼此機會。

民政局專門委員楊進祿表示，聯誼活動目的希望增進兩性良好互動及情感交流，擴大社交圈，培養「樂婚、願生、能養」婚育觀念。

楊進祿指出，高雄市目前每個月都有戶所舉辦不同類型單身聯誼活動，鼓勵年輕朋友別在忙碌工作中蹉跎青春、要給愛情機會創造自身幸福。

高雄市左營戶政事務所主任許鳳蘭表示，活動不走傳統配對路線，採每人填寫5張告白卡給心儀對象方式，由戶所人員收集後轉交當事人私下聯繫，把交友機會擴大至600人次，提高交友及婚配率。