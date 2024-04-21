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屏東黑鮪魚總價、單價破紀錄！ 第一鮪拍得310萬300元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東東港黑鮪魚第一尾今拍賣，縣長周春米（左四）、藝人許效舜一起擔任拍賣官。記者劉星君／攝影
屏東東港黑鮪魚第一尾今拍賣，縣長周春米（左四）、藝人許效舜一起擔任拍賣官。記者劉星君／攝影

2024屏東黑鮪魚第一鮪拍賣會今舉行，琉球籍漁船「安穩發8號」船長莊光陽捕獲第一鮪，由縣長周春米宣布重301.8公斤，身長236公分，拍賣會從1公斤3000元起標，最後以1公斤1萬300元拍出，拍賣總價310萬300元，總價、單價都創下屏東黑鮪魚紀錄，得標者為免稅商店澎坊公司。

2024屏東東港第一鮪在本月16日下午3點18分通報東港區漁業電台，在北緯 22度26分，東經122度於台灣綠島東方海域捕獲一尾公黑鮪，為爭第一鮪頭銜，船長莊光陽火速返港，18日下午1點33分入港，經漁會驗魚，符合第一鮪條件，今舉行第一鮪拍賣。

今天上午在鞭炮隆隆聲響中，海巡署巡防艇前導下，迎接今年第一鮪「安穩發8號」漁船入港，縣長周春米、AIT高雄分束長張子霖、漁業署長張致盛、立委徐富癸、莊瑞雄、縣議員林蔡鳳梅登船為第一鮪加冕掛牌，接著第一尾黑鮪魚秤重後，縣長周春米宣黑鮪魚重量301.8公斤，身長236公分，也是黑鮪魚季2002年舉辦以來，重量排名第四重的黑鮪魚。

拍賣會從每公斤3000元起標，藝人許效舜、周春米一起擔任拍賣官，最後以每公斤1萬300元標出，共310萬0300元，創下歷年單價、總價紀，由澎坊公司得標，連兩年第一鮪都由澎坊得標，澎坊總經理常春媚說，昇恆昌是澎坊公司母公司，謝謝前輩承讓，澎坊在琉球快10年，謝謝鄉親照顧，這隻黑鮪魚很美，將會飄洋過海到昇恆昌金門的飯店，做成精美料理，讓屏東美食推廣到離島；昇恆昌公司另捐公益屏東漁民海難救助基金10萬元。

安穩發8號漁船船長莊光陽討海30年，以往都是捕獲第二尾、第三尾，這次第一次捕到第一尾，他形容，「很像初戀滋味」，既期待又怕受傷害，很興奮。

縣長周春米說，屏東黑鮪魚季自2001年開辦，今年邁入第24個年頭，在全國已是最長壽並被交通部觀光署列為台灣重要產業節慶活動，東港黑鮪魚代表漁民打拚辛勞，更重要的整體帶動了大東港周邊產業、觀光文化產業，堪稱「天下第一鮪」。

屏東縣府表示，今年黑鮪魚季今天拍賣後正式拉開訊序幕，5月4日到7月7日舉辦黑鮪魚季系列活動，海洋音樂開幕晚會、美食小吃宴、海洋市集等。

屏東東港黑鮪魚第一尾今拍賣，縣長周春米（右二）登船，為今年第一鮪黑鮪魚加冕掛牌。記者劉星君／攝影
屏東東港黑鮪魚第一尾今拍賣，縣長周春米（右二）登船，為今年第一鮪黑鮪魚加冕掛牌。記者劉星君／攝影
屏東東港黑鮪魚第一尾今拍賣，重量301.8公斤、身長236公分。記者劉星君／攝影
屏東東港黑鮪魚第一尾今拍賣，重量301.8公斤、身長236公分。記者劉星君／攝影
東港黑鮪魚第一尾今拍賣，捕獲第一尾的琉球籍安穩發8號漁船，今天在鞭炮聲中漁船入港。記者劉星君／攝影
東港黑鮪魚第一尾今拍賣，捕獲第一尾的琉球籍安穩發8號漁船，今天在鞭炮聲中漁船入港。記者劉星君／攝影
屏東東港黑鮪魚第一尾今拍賣，最後由免稅公司澎坊得標，澎坊總經理常春媚（左四）說，第一尾黑鮪魚將運往金門，昇恆昌金門的飯店製作精美料理。記者劉星君／攝影
屏東東港黑鮪魚第一尾今拍賣，最後由免稅公司澎坊得標，澎坊總經理常春媚（左四）說，第一尾黑鮪魚將運往金門，昇恆昌金門的飯店製作精美料理。記者劉星君／攝影
屏東東港黑鮪魚第一尾今拍賣，縣長周春米（右二）、漁業署長張致盛（左二）、立委莊瑞雄（右一）、議員林蔡鳳梅（左一）登船，為今年第一鮪黑鮪魚加冕掛牌。記者劉星君／攝影
屏東東港黑鮪魚第一尾今拍賣，縣長周春米（右二）、漁業署長張致盛（左二）、立委莊瑞雄（右一）、議員林蔡鳳梅（左一）登船，為今年第一鮪黑鮪魚加冕掛牌。記者劉星君／攝影

周春米 屏東縣 黑鮪魚

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