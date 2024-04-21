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花費1億多元…韓國瑜都當立法院長了 內門「動物園」還沒開園
曾被視為高雄壽山動物園第二園區的內門觀光休閒園區啟動多年，前市長韓國瑜主政時闢建聯外道路，現任市長陳其邁主持橋梁通車及主體工程動土儀式，原預計去年底全區完工，不過園區放眼看去一片黃土、遍布建築鷹架。議員朱信強、曾俊傑質問到底何時可開園，觀光局長高閔琳表示，相關硬體工程明年8月完工，正尋求潛在開發廠商，預計採OT（營運轉移）方式營運。
壽山動物園腹地不足、發展受限，前市長陳菊有意遷建內門，內門紫竹寺以1元價格象徵性出租11.5公頃土地闢建休閒園區，但受限法規限制，轉規畫觀光休閒園區。壽山動物園執行新動物園改造運動，前年底整建完工後也已經重開園。
議員朱信強指出，六龜寶來溫泉、旗山老街、內門休閒園區及美濃水圳文化都是重要觀光資源，但內門休閒園區至今還沒有開園，如何與其他周遭景點結合帶動地方觀光？
議員曾俊傑說，內門休閒園區已經花費1億多元經費，很多人非常期待完工，豈料工程一延再延，到底何時可完工。
觀光局長高閔琳指出，休園園區第1期與第2期工程進度55.7％，停車場已完工，1至3期工程預計明年8月完工，之後需要議會支持相關經費；未來擬採OT方式營運，目前施工與找尋潛在廠商同步進行，也跟周遭紫竹寺及居民加強溝通。
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