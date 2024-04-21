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跟手臂一樣長！牛角蕉一解中南美洲遊子思鄉 適合用煮的

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
煮食蕉牛角蕉，跟女性手臂一樣大。記者劉星君／攝影
煮食蕉牛角蕉，跟女性手臂一樣大。記者劉星君／攝影

全球香蕉品種有1500多種，其中25％煮食蕉，台灣香蕉研究所培育的牛角蕉是煮食蕉，外觀如同牛角，香蕉長度跟手臂一樣大，牛角蕉口感偏硬，在中南美洲或東南亞國家，作為料理食材，煎煮炸各有風味。來自貝里斯的助理研究員歐密爾發現蕉研所有牛角蕉，更是一解思鄉情懷，培育抗黃葉病品種。

牛角蕉有多大呢？一根重量510公克，果指寬6公分，果指長33公分；常見的香蕉（華蕉）一根重190公克，果指寬3到3.5公分，果指長20到21公分。

台灣香蕉研究所助理研究員歐密爾來自中美洲貝里斯，18年前到屏科大念書，歐密爾說，當時想要在台灣找到家鄉食物較難，在蕉研所工作後，發現牛角蕉，更是一解鄉愁，牛角蕉吃一根就很有飽足感，可以工作一整天，料理牛角蕉，煎、煮、炸、烤各有風味。

歐密爾示範料理牛角蕉，切片後放進平底鍋跟糖一起煎，成為甜點。也可以將牛角蕉拌沙拉、鮪魚等，鹹甜都適合。台灣香蕉研究所助理研究員劉諺說，牛角蕉跟糖一起煎，味道想像成外表焦脆薯泥，口感綿密，再加上起士的提味，提出香蕉甜味。

台灣香蕉研究所助理研究員蘇育彥說，全世界香蕉品種1500多種，25％是煮食蕉。全球香蕉產區飽受黃葉病TR4之苦，所內培育逾200種香蕉品種，牛角蕉在許多國家作為主食，一旦發生黃葉病，恐造成糧食危機，研究所少量栽種牛角蕉培育抗病品種，有需要時可以協助邦交國，做國際外交。牛角蕉早年從厄瓜多引進，經實驗研究，篩選較抗香蕉黃葉病的牛角蕉品種。

牛角蕉兩年收成3次，一串約10公斤重，香蕉研究所培育少量牛角蕉，讓在台灣中南美洲遊子一解鄉愁，詢問度高，剛採收就被餐廳、外國饕客訂購一空，相關群組更是排隊搶訂。

台灣香蕉研究所助理研究員歐密爾來自貝里斯，看到蕉研所有牛角蕉，一解思鄉情懷，牛角蕉適合做各種料理，煎牛角蕉或是拌沙拉。記者劉星君／攝影
台灣香蕉研究所助理研究員歐密爾來自貝里斯，看到蕉研所有牛角蕉，一解思鄉情懷，牛角蕉適合做各種料理，煎牛角蕉或是拌沙拉。記者劉星君／攝影
煮食蕉牛角蕉，跟女性手臂一樣大。記者劉星君／攝影
煮食蕉牛角蕉，跟女性手臂一樣大。記者劉星君／攝影
台灣香蕉研究所培育少量牛角蕉，詢問度高，左一、右一均為牛角蕉，右二為常見香蕉，牛角蕉是煮食蕉，可以適合做料理。記者劉星君／攝影
台灣香蕉研究所培育少量牛角蕉，詢問度高，左一、右一均為牛角蕉，右二為常見香蕉，牛角蕉是煮食蕉，可以適合做料理。記者劉星君／攝影
右為牛角蕉，左為常見香蕉（華蕉）。記者劉星君／攝影
右為牛角蕉，左為常見香蕉（華蕉）。記者劉星君／攝影
左右均為牛角蕉，中間為台灣常見的香蕉。記者劉星君／攝影
左右均為牛角蕉，中間為台灣常見的香蕉。記者劉星君／攝影
牛角蕉是煮食蕉一種，也很適合料理，煎煮炸各有風味，牛角蕉切片跟著糖一起煎，成為甜點。記者劉星君／攝影
牛角蕉是煮食蕉一種，也很適合料理，煎煮炸各有風味，牛角蕉切片跟著糖一起煎，成為甜點。記者劉星君／攝影
牛角蕉。圖／台灣香蕉研究所提供
牛角蕉。圖／台灣香蕉研究所提供
牛角蕉是煮食蕉一種，也很適合料理，煎煮炸各有風味。記者劉星君／攝影
牛角蕉是煮食蕉一種，也很適合料理，煎煮炸各有風味。記者劉星君／攝影
左右兩邊為牛角蕉，中間為香蕉。記者劉星君／攝影
左右兩邊為牛角蕉，中間為香蕉。記者劉星君／攝影

料理 貝里斯 香蕉

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