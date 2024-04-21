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金湖鎮代會主席表態 將投入金湖鎮長選舉

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金湖鎮代表會主席蔡乃靖，昨在植樹活動宣布將參選下屆金湖鎮長，目前已知其他可能參選至少還有3人，包括前鎮長蔡西湖、縣議員陳錦偉、前代表陳向鑫等，金湖鎮長之爭已提前開打。

種樹活動昨在瓊林圓環旁空地舉行，縣議員蔡水游等人到場，與社區的長輩、志工與小朋友約60多人一起種下樹苗與希望。

51歲的蔡乃靖是金門政壇的中生代，他說，這20幾年來從事社會服務，陸續在瓊林蔡氏基金會、社區、代表會服務，當選過5屆鎮民代表與2屆代表會主席，近期在好友與長輩的勸進下，決定挑戰金湖鎮長，擴大服務面向，對參選很有信心。

蔡水游也指出，歷任的金湖鎮長都是先當鎮代表與主席再更上一層樓，蔡乃靖也循此模式，他稱讚蔡乃靖熱心公共事務，向鄉親推薦是適合人選。

據了解，現任鎮長陳文顧已任2屆期滿，下一步可能改角逐鎮代會主席，但也有傳聞，可能會先休息一陣子；另前任鎮長蔡西湖也有意回鍋參選；還有縣議員陳錦偉、前代表陳向鑫等人都有表態參選，多已提前布局，爭取基層民眾的認同。

議員 金門 長輩

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