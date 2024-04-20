官學聯手開發新品 高雄六龜精油產業重新擦亮招牌

高雄市六龜區擁有豐富自然資源，獨特的地理環境和氣候適合香味植物生長，早年是樟腦開採提煉的重鎮，後來逐漸沒落，為復甦並尋找六龜新的香味，林業及自然保育署屏東分署委託屏科大木材科學與設計系，在不傷害植物前提下，成功從樟樹與楓樹葉萃取提煉2種精油環境噴霧，並輔導成立農林產業生產合作社籌備處，為重振精油產業跨出一大步。

林業及自然保育署屏東分署今天以「山的味道」主題，與屏科大木設系、肯園國際公司、在地林農，在六龜區池田屋合辦成果展，發表兩款新產品，一為樟樹精油環境噴霧、二為楓樹精油環境噴霧，兩款精油以樟樹葉與楓樹葉為原料提煉，在不傷害樹木下萃取，對林業環境相當友善。

林保署屏東分署長楊瑞芬表示，國家將精油的發展納入初級加工範疇，促進地方產業，六龜區獨特的天然資源與歷史背景更有助於精油產業的發展，同時也是小關山林場重要交通匯集地，對於森林副產物的輸出與發展具有相當的助益，在地的林農未來也可透過精油產業的推廣進而獲利。

屏科大說，葉子與枝條在萃取過程需要經常更換材料，以獲取最佳的精油產出，但以往萃取過程需等待機台冷卻後，才能更換萃取材料，重複冷卻與加熱過程耗損能源，新開發的萃取機採連續式換料設計，可改善上述問題，有助於在社區推廣。