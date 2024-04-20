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新住民手作花磚文創 體驗金門文化之美
移民署南區事務大隊金門縣服務站與專勤隊今天邀請花磚藝術達人鄭秋美教導新住民手作花磚藝術杯墊，體驗金門文化之美；並邀請財團法人犯罪被害人保護協會主任陳碧玉，宣導犯罪被害人的權利保護與資源運用。
金門建築花磚，是多元地域文化交流之見證，將流轉於南洋波濤之間的前人辛勞，凝練成家鄉建築上的一方光亮。
金門縣島嶼美學協會常務理事暨金門浯嶼倫比文化事業負責人鄭秋美，在後浦十六藝文特區設有手作工作室，鄭秋美表示，金門許多洋樓與民宿有美麗的花磚圖案，都是道地的文化之美，例如水頭古洋樓民宿、水頭僑鄉文化展示館、黃輝煌洋樓等，鄭秋美以金門古厝花磚結合傳統花帔的藝術方式，讓每位參與的新住民朋友手作專屬個人的彩繪花磚藝術杯墊。
來自大陸的新住民毛雅琴表示，她在金門生活10餘年，育有2名讀國小子女，每天在家庭及工作忙碌中度過，從沒曾停下腳步細心品味金門傳統建築及歷史文化，藉由今天課程深入了解，平日習以為常建築彩繪竟是如此之美，手作藝術杯墊更讓她感動不已，她說會好好珍惜這個手作文創品。
此外，陳碧玉則講解，犯罪被害者保護協會的服務對象為因犯罪行為致死亡、重傷、或性自主權遭受侵害者及其家屬，以及家庭暴力或人口販運犯罪被害人及其家屬、兒童或少年犯罪被害人及其家屬；協會也會提供法律訴訟上的協助、協助向政府申請犯罪被害補償金、提供有關急難救助、人身安全、家庭關懷等服務，並針對被害人需求提供就業、就學、醫療照顧及心理諮商輔導。
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