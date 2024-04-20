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澎湖千人大淨灘 龍門黃金海岸再現潔淨

中央社／ 澎湖縣20日電

澎湖縣政府春季大淨灘活動，今天在湖西龍門濱海園區後灣沙灘登場，逾千名民眾合力撿拾海漂廢棄物，短短2小時共清理出1246公斤垃圾，讓黃金海岸恢復潔淨。

澎湖縣政府環保局春季大淨灘活動，今天在湖西龍門濱海園區後灣沙灘舉行，共計有來自澎湖府會、觀光署澎湖國家風景區管理處、林業署屏東分署、台電尖山發電廠、中油、澎防部、岸巡、醫院、學校、社區等單位共1000多人，其中台電尖山電廠動員百餘人參與最為龐大。

澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、無黨籍縣議員許育愷、環保局長楊書舜與湖西鄉長陳振中等人，一起與民眾在攝氏30度高溫下合力撿拾海漂垃圾，短短2小時共清理出1246公斤垃圾，讓黃金海岸恢復昔日潔淨。

楊書舜表示，為解決海廢等問題，環保局與民間企業攜手執行「海洋廢棄物治理計畫」，今年邁入第4年，清除海廢數量逐年下降，但影響人次卻逐年擴大，說明環境保護持續性的號召很重要。

楊書舜表示，今年響應「422地球日」，以「多一塑不如少一塑」來辦理春季淨灘活動，將正確環保觀念傳遞給更多人知道，一起來守護澎湖海洋環境，創造「無塑海洋」的終極目標。

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