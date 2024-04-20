影／提前布局 金湖鎮代主席蔡乃靖宣布角逐下屆鎮長

選在周末假日，有「千年聚落」之稱的瓊林社區今天上午舉行植樹活動，由社區長輩與小朋友一起種下超過數百株的樹苗，瓊林出身的金湖鎮代表會主席蔡乃靖也在社區長輩的見證下，宣布將參選角逐下一屆的金湖鎮長，未來服務更多鄉親好友，此舉也讓下任的金湖鎮長之爭提前開打。

這場種樹活動今天上午9時許在瓊林圓環旁空地舉行，包括縣議員蔡水游、蔡乃靖、瓊林里長蔡懷芝與開瑄國小校長蔡志隆等人都到場參與，另外，社區的長輩、志工與小朋友也有約60人一起來種下樹苗與希望。

在瓊林土生土長的蔡乃靖表示，他這20幾年來從事社會服務，陸續在蔡氏基金會、社區、代表會服務，其中當選5屆鎮民代表與2任代表會主席，近期在好友與長輩的勸進下，決定下一屆將挑戰金湖鎮長，希望擴大服務面向，他也表示，感謝蔡議員、里長，還有鄉親好朋友的支持與鼓勵，有大家當後盾，他對參選非常有信心。

蔡水游也指出，歷任的金湖鎮長都是先當鎮代表與主席，之後再更上一層樓，蔡乃靖也循此模式，有厚實的基層服務做基礎，他稱讚蔡乃靖平常熱心公共事務，極力向鄉親推薦他競選下一屆金湖鎮長。