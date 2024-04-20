高捷岡山路竹延伸線RK1預計5月初勘 為平民怨將加裝隔音牆

高雄捷運岡山路竹延伸線4月6日開始執行RK1岡山車站試運轉測試，經工程團隊日以繼夜努力，終於完成最後關鍵測試，確認已達到辦理初勘的依據要件規定，高雄捷運局宣布自今天開始初履勘檢查前置準備作業，將在5月上旬辦理初勘，朝今年6月底向北延伸至RK1岡山車站通車目標邁進。

RK1岡山車站通車試運轉期間，捷運列車從高架軌道進入中山南路後緊鄰民宅，發出的巨大聲響引起居民抱怨。捷運局說，目前已完成約300公尺的隔音牆，等實際通車後，會根據民眾的感受及法規的要求，做全面的檢討，會考慮全路段加裝隔音牆。

住在RK1岡山車站附近的女子說，捷運站興建過程中居民已經忍受3年噪音，試運轉期間5分多鐘就有列車通過，發出嗡嗡聲及列車經過軌道「喀喀」聲，相當擾人；居民自己測噪音值，發現捷運列車進站時聲響最高達77.7分貝、出站最高達78.4分貝，平均值都有63分貝以上，很多居民都覺得心情煩躁、緊張，希望能盡速改善噪音。

捷運局說，RK1岡山車站通車試運轉，按照未來通車初期營運班表進行測試，依營運班表營運時間清晨5時55分至隔天凌晨零時55分，尖峰時間以4至6分鐘班距及離峰時間8分鐘班距方式，模擬正常營運狀況。

捷運局指出，依大眾捷運系統履勘作業要點，試運轉須完成連續7天以上的系統穩定性測試並提出報告，目前捷運工程團隊已圓滿完成試運轉測試，預計5月上旬辦理初勘。

捷運局表示，高雄捷運路線的持續推進，將帶動周邊地方發展，促進整體經濟繁榮。岡山路竹延伸線串聯高雄路竹科學園區、橋頭第二園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，此一市政政策目標的達成，預期將服務服務北高雄35萬地方民眾及沿線就業人口，除提供市民更便捷之大眾運輸服務。