高醫大育才基地 照護咀吞健康

台灣每8名長者就有1名有咀嚼吞嚥障礙，嚴重會嗆咳，已故總統李登輝即因喝牛奶嗆到引起肺炎病逝，高雄醫學大學因應超高齡社會，爭取教育部補助建置全球第一座大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地，整合8所學校培育相關照護人才，未來將複製擴散，讓患者擺脫插鼻胃管的痛苦。

高醫大斥資6500萬元打造咀呑人才培訓基地設在大同國小福樂學堂，建置全面性咀嚼吞嚥照護教學場域及咀吞健康產業整合平台，應用智慧科技建構診斷評估，一條龍方式培育照護人才，高雄醫學大學校長楊俊毓擔任計畫總主持人。

高醫大董事長陳建志說，高醫大是串連全台健康照顧領域夥伴學校角色，培育咀吞健康產業人才，盼讓老年人活得快樂有尊嚴。高醫大校長楊俊毓表示，俗諺「呷飯皇帝大」，但咀嚼呑嚥發生困難，會營養不良，影響生活品質。

高醫醫療體系最早在小港醫院建置咀嚼吞嚥照護中心，協助插管病患擺脫鼻胃管，重拾咀嚼功能。小港醫院院長郭昭宏說，過去咀嚼吞嚥問題常被忽略，高醫大建置咀呑人才培育基地，秉持教考訓用的理念，未來包括台北護理大學等校2至4年級學生都可接受不同課程訓練，為職涯開發另一條路。

啟用儀式邀請總統府秘書長林佳龍、教育部次長劉孟奇、高市副市長林欽榮出席，林佳龍提及此項計畫實現蔡英文總統競選連任政見。高市副市長林欽榮說，高雄是串連北中南醫事教育夥伴，建立咀嚼吞嚥健康產業整合平台關鍵的一環。