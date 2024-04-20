高雄假牙補助2千名 12天額滿

高雄市25年前率全國之先，推出老人假牙安裝補助，衛生局近年每年花費逾8千萬，補助超過2千人，今年3月1日開放申請，僅12天額滿截止。議員認為因應高齡化社會，老人假牙補助需求明顯提升，市府應提高預算或盤點有需求人數；衛生局回應假牙政策屬非法定社會福利支出，持續爭取中央補助或其他財源。

高雄市老人補助裝置假牙成果，去年1399名一般老人、252名中低收入老人申請補助上下顎全口活動假牙，金額7260萬；其中上顎、下顎活動假牙、部分活動假牙補助近1500萬。整年共補助2250人，金額8833萬；衛生局日前公告，今年一般老人及中低收入老人經費已用罄，3月12日截止受理。

市議員鍾易仲認為，去年申請人數已恢復到疫前，今年3月1日開放申請後，不到半個月就額滿，4月起沒有老人假牙補助，衛生局應盤點高市有多少老人有需求；陳其邁坦承這是長期問題，地方財政預算一直不足。

市議員黃彥毓說，進入高齡化社會，年長者牙齒退化會影響養分吸收，2013年時南韓樂團FTISLAND歌曲「壞女人」歌詞中，一句歌詞的諧音「到南部弄假牙（音譯）」在台灣暴紅，前市長陳菊推出65歲高齡者免費裝假牙政策，成為全國首創，執行逾10年，應該要比其他縣市有更好成果。

衛生局表示，台北、新北僅補助中低收老人假牙，但高雄也對一般老人補助，並向中央爭取補助款，歷年均獲全國最高額度補助，今年老人假牙核定經費9040萬，中央補助1千萬、地方自籌8千萬，預計補助2015人。

衛生局說明，市府編列老人免費裝假牙計畫經費，屬「非法定社會福利支出」，金額超出6千萬被列為社會福利「預警項目」，若政策再放寬假牙補助標準，將影響中央對高雄的補助款，市府2年前新增排富條款，期望達到補助最大效益。