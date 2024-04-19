歸來慈天宮媽祖遶境停留創世屏東院 升高鑾轎讓植物人及其家屬躦轎底

農曆三月全台瘋媽祖，屏東縣歸來慈天宮19、20日舉行歸來媽祖祈福遶境，今天下午媽祖鑾轎特別遶境到創世屏東院，配合植物人輪椅高度，將鑾轎升高，在家屬協助下「躦轎底」，接受媽祖祈福。

創世屏東院長林艾樺說，屏東院在2016年搬來歸來，受到歸來媽的照顧庇佑，近四年每年歸來慈天宮捐助著五百盞平安燈，這次遶境首次到屏東創世，大家都很感動，祈求歸來媽庇祐大家。

慈天宮主委、議員蔣家煌說，這次遶境特別到創世基金會，幫植物人祈求平安，也感謝創世來到歸來發揮愛心，照顧植物人，一同讓良善分享出去。

屏東歸來天宮建廟近1甲子，今天遶境活動，慈天宮主委蔣家煌、副主委吳漢霖陪同下，鑾轎在下午3點遶進創世屏東院，並配合植物人輪椅高度，將鑾轎升高，家屬協助「躦轎底」，接受媽祖祈福。