快訊

態度反常低調？伊朗淡化以色列攻擊行動 外媒揭以伊衝突內幕

好天氣快沒了！未來1周2鋒面接力影響 雨炸全台最猛時間點出爐

樹林建材鐵皮工廠起火連燒2間 老闆娘：損失超過五千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歸來慈天宮媽祖遶境停留創世屏東院 升高鑾轎讓植物人及其家屬躦轎底

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東創世院位在屏東市歸來地區，歸來慈天宮今下午遶境活動特別抵達創世屏東院，為植物人與其家屬祈福，特別將鑾轎抬高，配合輪椅高度。圖／屏東創世院提供
屏東創世院位在屏東市歸來地區，歸來慈天宮今下午遶境活動特別抵達創世屏東院，為植物人與其家屬祈福，特別將鑾轎抬高，配合輪椅高度。圖／屏東創世院提供

農曆三月全台瘋媽祖屏東縣歸來慈天宮19、20日舉行歸來媽祖祈福遶境，今天下午媽祖鑾轎特別遶境到創世屏東院，配合植物人輪椅高度，將鑾轎升高，在家屬協助下「躦轎底」，接受媽祖祈福。

創世屏東院長林艾樺說，屏東院在2016年搬來歸來，受到歸來媽的照顧庇佑，近四年每年歸來慈天宮捐助著五百盞平安燈，這次遶境首次到屏東創世，大家都很感動，祈求歸來媽庇祐大家。

慈天宮主委、議員蔣家煌說，這次遶境特別到創世基金會，幫植物人祈求平安，也感謝創世來到歸來發揮愛心，照顧植物人，一同讓良善分享出去。

屏東歸來天宮建廟近1甲子，今天遶境活動，慈天宮主委蔣家煌、副主委吳漢霖陪同下，鑾轎在下午3點遶進創世屏東院，並配合植物人輪椅高度，將鑾轎升高，家屬協助「躦轎底」，接受媽祖祈福。

歸來慈天宮，連續四年力挺創世，捐助500盞平安燈位，為植物人籌措服務經費，並護佑點燈的善士們平安健康。創世以往會帶個案到廟裡參拜，這是首次恭迎媽祖蒞臨，院長林艾樺帶領全體同仁及植物人家屬跪地迎接，家屬蔡先生說，信奉媽祖多年，感恩媽祖慈悲，希望媽祖婆看顧太太，讓她平安。

屏東創世院位在屏東市歸來地區，歸來慈天宮今下午遶境活動特別抵達創世屏東院，為植物人與其家屬祈福。圖／屏東創世院提供
屏東創世院位在屏東市歸來地區，歸來慈天宮今下午遶境活動特別抵達創世屏東院，為植物人與其家屬祈福。圖／屏東創世院提供
屏東創世院位在屏東市歸來地區，歸來慈天宮今下午遶境活動特別抵達創世屏東院，為植物人與其家屬祈福，特別將鑾轎抬高，配合輪椅高度。圖／屏東創世院提供
屏東創世院位在屏東市歸來地區，歸來慈天宮今下午遶境活動特別抵達創世屏東院，為植物人與其家屬祈福，特別將鑾轎抬高，配合輪椅高度。圖／屏東創世院提供
屏東創世院位在屏東市歸來地區，歸來慈天宮今下午遶境活動特別抵達創世屏東院，為植物人與其家屬祈福，特別將鑾轎抬高，配合輪椅高度。圖／屏東創世院提供
屏東創世院位在屏東市歸來地區，歸來慈天宮今下午遶境活動特別抵達創世屏東院，為植物人與其家屬祈福，特別將鑾轎抬高，配合輪椅高度。圖／屏東創世院提供
屏東創世院位在屏東市歸來地區，歸來慈天宮今下午遶境活動特別抵達創世屏東院，為植物人與其家屬祈福，創世屏東院長林艾樺（左）致贈感謝狀給慈天宮主委蔣家煌（右）。圖／屏東創世院提供
屏東創世院位在屏東市歸來地區，歸來慈天宮今下午遶境活動特別抵達創世屏東院，為植物人與其家屬祈福，創世屏東院長林艾樺（左）致贈感謝狀給慈天宮主委蔣家煌（右）。圖／屏東創世院提供

媽祖 屏東縣 植物人 遶境

延伸閱讀

媽祖在馬祖活動26日起開跑 感受宗教文化嚐美食

金山慈護宮鼓勵點燈保平安 直播抽媽祖金戒指

台灣的朝聖之路 迎媽祖

人與人、人與神的結緣 結緣品的濫觴、多元與初衷

相關新聞

高醫岡山醫院將試營運 5月2日開放線上掛號

高醫岡山醫院將於22日試營運，院長吳登強今天表示，初期僅收治體系門診轉診病人，5月2日開放民眾線上掛號，6月3日門診、急...

歸來慈天宮媽祖遶境停留創世屏東院 升高鑾轎讓植物人及其家屬躦轎底

農曆三月全台瘋媽祖，屏東縣歸來慈天宮19、20日舉行歸來媽祖祈福遶境，今天下午媽祖鑾轎特別遶境到創世屏東院，配合植物人輪...

高雄老人假牙免費補助僅12天就額滿截止 議員籲衛生局盤點需求

高雄25年前率全國之先，推出老人假牙安裝補助，衛生局近年每年花費超過8千萬，補助超過2千人，今年3月1日開放申請，僅12...

影／屏東看海美術館超萌貓狗展 擁抱巨貓、生動木雕讓人秒融化

毛小孩是人類最忠實的陪伴者，也是生活的療癒慰藉，屏東縣政府邀請日本雕刻藝術家橋本美緒、花房櫻，創作寫實、擬人化的貓、狗木...

高雄水利局推全台首座小水力發電汙水廠 下月公開招商

高雄水利局為響應淨零碳排，提出利用中區汙水廠進行水力發電構想，估算每年發電量100萬度綠電，可產生1000張綠電憑證。水...

網傳50多名水客貨物遭大陸海關扣留 金門民代直播澄清

金廈小三通從去年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，跑單幫的「邊境貿易」也重新復甦，不少民眾為了補貼船資，往返兩岸幫忙帶貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。