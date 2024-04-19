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高雄老人假牙免費補助僅12天就額滿截止 議員籲衛生局盤點需求

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市衛生局今年3月1日開放申請老人假牙補助，但僅12天就額滿截止，議員認為因應高齡化社會，老人假牙補助需求明顯提升，市府應提高預算或放寬標準。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市衛生局今年3月1日開放申請老人假牙補助，但僅12天就額滿截止，議員認為因應高齡化社會，老人假牙補助需求明顯提升，市府應提高預算或放寬標準。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄25年前率全國之先，推出老人假牙安裝補助，衛生局近年每年花費超過8千萬，補助超過2千人，今年3月1日開放申請，僅12天就額滿截止，議員認為因應高齡化社會，老人假牙補助需求明顯提升，市府應提高預算或盤點有需求人數；衛生局回應假牙政策屬非法定社會福利支出，持續爭取中央補助或其他財源。

高雄市老人補助裝置假牙計畫成果表，去年有1399名一般老人、252名中低收入老人申請補助上下顎全口活動假牙，金額7260萬；其中上顎、下顎活動假牙、部分活動假牙也補助近1500萬；整年共補助2250人，金額8833萬；衛生局日前公告，今年一般老人及中低收入老人經費已用罄，3月12日截止受理。

市議員鍾易仲認為，依去年申請人數來看，已恢復到疫情前的情況，今年3月1日開放申請後，不到半個月就額滿截止，4月起就沒有任何老人假牙補助，他認為衛生局應盤點高雄市多少老人有假牙補助需求；陳其邁坦承這是長期問題，地方財政預算一直不足，各縣市都面臨這樣的議題。

市議員黃彥毓表示，進入高齡化社會，年長者牙齒退化會很直接影響養分吸收及身體健康，2013年時南韓樂團FTISLAND歌曲《壞女人》的歌詞「到南部弄假牙（音譯）」在台灣爆紅，前市長陳菊推出65歲高齡者免費裝假牙政策，成為全國首創，執行至今已逾10年，他認為應該要比其他縣市有更好的成果。

衛生局每年平均補助2千多名長者安裝假牙，該政策自民國88年開辦迄今，已3萬餘名長輩受惠；衛生局強調，台北、新北僅補助中低收老人假牙，但高雄也對一般老人補助，並向中央爭取補助款，歷年均獲全國最高額度補助，今年老人假牙核定經費共9040萬，中央補助1千萬、地方自籌8千萬，預計補助2015人，

衛生局說明，市府編列老人免費裝假牙計畫經費，屬「非法定社會福利支出」，且因金額超出6千萬被列為社會福利「預警項目」，若政策再放寬假牙補助標準，將影響中央對高雄的補助款經費，中央每年請高雄檢討、減少支出，市府因此2年前新增排富條款，期望達到補助最大效益，並持續爭取中央補助或尋求其他財源。

高雄市衛生局今年3月1日開放申請老人假牙補助，但僅12天就額滿截止，議員認為因應高齡化社會，老人假牙補助需求明顯提升，市府應提高預算或放寬標準。圖／翻攝自高雄市衛生局網頁
高雄市衛生局今年3月1日開放申請老人假牙補助，但僅12天就額滿截止，議員認為因應高齡化社會，老人假牙補助需求明顯提升，市府應提高預算或放寬標準。圖／翻攝自高雄市衛生局網頁
高雄25年前率全國之先，推出老人假牙安裝補助，衛生局今年每年支出超過8千萬，補助超過2千人，今年3月1日開放申請，僅12天就額滿截止。圖／翻攝自高雄市衛生局網頁
高雄25年前率全國之先，推出老人假牙安裝補助，衛生局今年每年支出超過8千萬，補助超過2千人，今年3月1日開放申請，僅12天就額滿截止。圖／翻攝自高雄市衛生局網頁

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