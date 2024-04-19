高雄水利局推全台首座小水力發電汙水廠 下月公開招商
高雄水利局為響應淨零碳排，提出利用中區汙水廠進行水力發電構想，估算每年發電量100萬度綠電，可產生1000張綠電憑證。水利局說，下月將公開招商，力拚最快今年底讓中區汙水廠成為全台首座小水力發電汙水廠。
水利局說，為了發展綠能政策，先前已分期在滯洪池及汙水處理廠屋頂設置太陽能發電系統；考量汙水廠本身具有穩定水量，能利用高低落差，讓高處的水往下衝的未能轉化成動能，具有成為「小水力」發電廠條件，決定推動全國首座小水力發電汙水廠。
水利局表示，經評估高雄各汙水處理廠，以中區汙水廠處理量最大，日處理量達50萬噸，消毒池至放流站跌落水位差超過3公尺，汙水進流量大，無枯水期水量降低影響，具有穩定供電優勢，規畫4座消毒池各設1座水輪機發電，裝置容量為140KW，估算每年發電量100萬度綠電，可產生1000張綠電憑證。
水利局說，中區汙水廠小水力發電案預計下月公開招商，估計興建費用4500萬元，每年維護費150萬元，廠商營運20年的回饋金，將可挹注高雄市庫740萬元。
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