網傳50多名水客貨物遭大陸海關扣留 金門民代直播澄清

金廈小三通從去年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，跑單幫的「邊境貿易」也重新復甦，不少民眾為了補貼船資，往返兩岸幫忙帶貨，昨天就傳出有50多位跑單幫的「水客」，因行李超重，貨物被陸方扣留。對此，金城鎮民代表陳子芸今天上午到場瞭解情況，她也代為澄清，經她瞭解，陸方沒有扣留貨品，呼籲「水客」與民眾要遵守行李的重量規範，以免影響航行安全。

陳子芸今天上午趕赴五通碼頭並現場直播，與水客聊天還原昨天的情況。有水客表示，他跑單幫多時，第一次遇到大陸對水客的強硬執法，此次大陸海關針對一些跑單幫的孰面孔都加強檢查貨品，只要物品很大件，或是多件，在第一關保安站就不讓過，所以昨天有一堆「水客」不敢走。

據了解，昨天從中午12時30分海關就開始嚴查，總計4個船班都有多位水客被攔查，並要求不准帶貨，才准予出關，有些水客趕緊將貨品寄放在碼頭店家，或退給原來貨主，被誤傳是大陸海關「強制扣貨」。

陳子芸表示，經她瞭解，這個行李限重的規定在去年就已實施，這兩天是海事局與海關共同稽查。她說，船班有總載重考量，但陸方發現很多水客的行李都嚴重超重，恐怕會造成航行安全疑慮，她也轉達陸方呼籲，希望遵守行李規定，不要超重，以免造成船隻航行的危險。