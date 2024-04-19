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網傳50多名水客貨物遭大陸海關扣留 金門民代直播澄清

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
跑單幫客常攜帶超大件行李，除損壞場站運營設施，影響場站通關秩序外，也常因行李堆放走道造成其他旅客不便爭執糾紛情況。圖／讀者提供
跑單幫客常攜帶超大件行李，除損壞場站運營設施，影響場站通關秩序外，也常因行李堆放走道造成其他旅客不便爭執糾紛情況。圖／讀者提供

金廈小三通從去年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，跑單幫的「邊境貿易」也重新復甦，不少民眾為了補貼船資，往返兩岸幫忙帶貨，昨天就傳出有50多位跑單幫的「水客」，因行李超重，貨物被陸方扣留。對此，金城鎮民代表陳子芸今天上午到場瞭解情況，她也代為澄清，經她瞭解，陸方沒有扣留貨品，呼籲「水客」與民眾要遵守行李的重量規範，以免影響航行安全。

陳子芸今天上午趕赴五通碼頭並現場直播，與水客聊天還原昨天的情況。有水客表示，他跑單幫多時，第一次遇到大陸對水客的強硬執法，此次大陸海關針對一些跑單幫的孰面孔都加強檢查貨品，只要物品很大件，或是多件，在第一關保安站就不讓過，所以昨天有一堆「水客」不敢走。

據了解，昨天從中午12時30分海關就開始嚴查，總計4個船班都有多位水客被攔查，並要求不准帶貨，才准予出關，有些水客趕緊將貨品寄放在碼頭店家，或退給原來貨主，被誤傳是大陸海關「強制扣貨」。

陳子芸表示，經她瞭解，這個行李限重的規定在去年就已實施，這兩天是海事局與海關共同稽查。她說，船班有總載重考量，但陸方發現很多水客的行李都嚴重超重，恐怕會造成航行安全疑慮，她也轉達陸方呼籲，希望遵守行李規定，不要超重，以免造成船隻航行的危險。

對此，金門縣港務處表示，部分旅客攜帶超大件行李，常有行李堆放於走道造成其他旅客不便爭執糾紛情況，更有影響船舶航行安全，經金廈兩岸航商業者協商共同聲明自去年9月20日起實施行李管制；先前小三通復航期間，廈門五通碼頭因防疫政策暫緩提供行李托運服務，近期因五通碼頭已完成檢疫設備拆除作業，陸方初步規畫擬自今年5月起恢復疫情前行李托運業務，經雙方航政主管部門同意。

小三通開航後，跑單幫也逐漸復甦，不少單幫客往來金廈都帶著超大超重的行李箱。記者蔡家蓁／攝影
小三通開航後，跑單幫也逐漸復甦，不少單幫客往來金廈都帶著超大超重的行李箱。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮民代表陳子芸今天一早跑到廈門五通碼頭內直播，瞭解與轉述陸方說法。記者蔡家蓁／翻攝
金城鎮民代表陳子芸今天一早跑到廈門五通碼頭內直播，瞭解與轉述陸方說法。記者蔡家蓁／翻攝
跑單幫的人行李都超大包的，常常一上船就堵住交通要道，引起一般旅客的不滿。記者蔡家蓁／攝影
跑單幫的人行李都超大包的，常常一上船就堵住交通要道，引起一般旅客的不滿。記者蔡家蓁／攝影
跑單幫的人行李都超大包的，常常一上船就堵住交通要道，大陸海關近日嚴查，只要是跑單幫的，一律不准帶貨，引起水客不滿。記者蔡家蓁／攝影
跑單幫的人行李都超大包的，常常一上船就堵住交通要道，大陸海關近日嚴查，只要是跑單幫的，一律不准帶貨，引起水客不滿。記者蔡家蓁／攝影

海關 碼頭 金門

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