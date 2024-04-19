4輛輪椅想同房充電遭拒…旅館歧視身障？ 高觀光局允檢討

一群身障人士上月底入住高雄市某旅館無障礙住房，4輛電動輪椅想要同房充電，遭業者以擔心跳電、起火為由拒絕，建議移至1樓大廳充電，身障族投訴遭歧視。議員李喬如認為，現有法規未規範須有家人陪伴及電力使用細節，萬一發生意外誰負責？身障族覺得不受尊重，對業者也有點不公平。觀光局長高閔琳認為此事有檢討空間，但旅館服務可以更貼心，將檢討改進。

高齡人口增加，無障礙住房需求上升，高雄市規定2013年前設立的旅宿，客房數50間以上、100間以下至少要設1間無障礙房間；2013年以後16間以上、100間以下的旅宿至少要設1間，之後每100間再多設置1間，廁所、緊急避難出入口、停車場及電梯等項目也都有明確規定。

但議員李喬如昨質詢，指日本發生航空公司拒絕身障人士登機爭議，高雄也有5名身障者入住旅館無障礙住房，因為充電問題發生不愉快退房。她質疑身障或行動不便的高齡長輩出門沒有家屬陪伴，發生意外誰負責？身障族入住同一房間，有無必要規範1間房只能讓2台電動輪椅充電，「市府應保護身障朋友，但也要顧及公共安全，須釐清責任歸屬」。

觀光局長高閔琳回應，很多身障朋友都有自主能力，法律沒明確規範身障或行動不便者出門要有家屬、朋友陪同，關於無障礙房間的電力配置，將透過旅館同業公會重新檢視與溝通，讓身障朋友的輪椅在同房間完成充電。旅宿服務則有檢討空間，希望不同族群都能感受到高雄旅宿業真誠的服務。